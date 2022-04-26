للعام الثاني.. أبل تتصدر مبيعات الساعات الذكية فى العالم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

واصلت شركة أبل الأمريكية تربعها على عرش صدارة العلامات التجارية المصنعة للساعات الذكية حول العالم، للعام الثاني على التوالي رغم أزمة سلاسل الإمداد.

وجاءت حصة أبل السوقية بنسبة 30%، ولكنها تعد منخفضة بنسبة 3% على أساس سنوي بسبب المنافسة الشديدة، خصوصا مع سامسونج التي احتلت 10.2% من سوق الساعات الذكية العالمي وهواوي بنصيب 7.7%.

وفي المرتبة الرابعة جاءت شركة إيمو Imoo بنسبة 5.2%، وبالمرتبة الخامسة حلت شركة أمازفيت Amazfit بنسبة 5.1%، وبالمرتبة السادسة جاءت جارمين Garmin بنسبة 4.6%.

وجاءت في المرتبة السابعة شركة فيتبيت Fitbit بحصة 3.8%، وبالمرتبة الثامنة جاءت شركة شاومي Xiaomi بنسبة 3.6%، وفي المرتبة التاسعة جاءت شركة Noise بنسبة 2.6%.

وتسببت جائحة كورونا في رواج الساعات الذكية خلال الفترة الأخيرة، لكنها سجلت نموًا قياسيًا بلغ 24% على أساس سنوي في 2021، وفقًا لبيانات “كاونتربوينت ريسيرش”.

وسجل الربع الرابع من عام 2021 فقط شحنات تزيد عن 40 مليون وحدة، وهو أعلى مستوى فصلي للشحنات على الإطلاق.

توسع هندي في الساعات الذكية

استحوذ سوق الساعات الذكية الهندية على 3% من السوق العالمية في عام 2020، لينمو بنحو 4 أضعاف في العام الماضي، وارتفعت حصته السوقية إلى ما يقرب من 10%.

ويقول “أنشيكا جاين” المحلل لدى “كاونتربوينت” إن شركة “نويز Noise” هي العلامة التجارية للساعات الذكية الأولى في الهند، والتي تقود نمو السوق المحلية، بسبب مجموعة منتجاتها المتنوعة والتي تستهدف الميزانيات والقطاعات المتوسطة، إلى جانب الشراكات القوية مع شركات في مجال التجارة الإلكترونية والمؤسسات المالية والمشاهير.