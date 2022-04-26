شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. أبل تضيف ميزة اتصال جديدة لساعاتها الذكية في 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في وقت سابق من هذا الشهر، اقترح محلل أبل المعروف Mark Gurman أن سلسلة أبل iPhone 14 قد تتميز باتصال عبر الأقمار الصناعية يسمح للمستخدمين بالاتصال بشبكات الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ في المناطق النائية، والآن في رسالته الإخبارية الأخيرة Power On ، يقترح المحلل أن طرز أبل Watch المستقبلية قد تحصل أيضًا على اتصال القمر الصناعي وظيفيًا، ويعتقد Gurman أن الميزة يمكن أن تصل إلى أبل Watch Series 8 أو أبل Watch Series 9.

وفي السابق ترددت شائعات عن إطلاق الميزة مع سلسلة iPhone 13، ووفقًا للتقارير السابقة ، ستسمح الميزة للمستخدمين بمشاركة رسالة قصيرة مع جهات الاتصال الخاصة بهم حتى في حالة عدم توفر خدمة خلوية.

كما يقترح أن ميزة الطوارئ ستعمل فقط في المناطق التي لا توجد بها تغطية خلوية، ومن المحتمل أيضًا أن تكون متاحة في أسواق محددة، ووفقًا للمحلل ، يبدو أن أبل تخطط لنشر مجموعتها الخاصة من الأقمار الصناعية لإرسال البيانات إلى الأجهزة، حيث إنه يعتقد أن الخطة من المحتمل أن تكون على بعد سنوات من الإقلاع.

وتوقع Gurman سابقًا أن يكون عام 2022 هو العام الأكبر في تاريخ أبل Watch حيث قد تطلق الشركة ثلاث ساعات ذكية جديدة - نموذج عادي وطراز SE ميسور التكلفة ونموذج متين للرياضيين، ومن المحتمل أيضًا أن تتوقف أبل عن طرح طراز أبل Watch Series 3 هذا العام.

ووفقًا لمحلل أبل الشهير Ming-Chi Kuo ، قد تفي الساعة الذكية بنهاية دورة حياتها خلال الربع الثالث من عام 2022، وعلى الرغم من توقف عملاق التكنولوجيا عن بيع أبل Watch من السلسلة 4 و Series 5 و Series 6 ، إلا أن أبل Watch عمرها خمس سنوات بقيت السلسلة 3 كجزء من محفظة أبل كبديل ميسور التكلفة لـ أبل Watch SE.