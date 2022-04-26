شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آخرها تويتر ... تعرف على الشركات التى يمتلكها إيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيلون ماسك رسميًا أنه استحوذ على منصة المدونات الصغيرة تويتر في صفقة تقارب 44 مليار دولار، وقد أعرب أغنى شخص في العالم عن رغبته في شراء المنصة عدة مرات في السنوات القليلة الماضية.

ويشتهر ماسك بعمله في مجال السيارات الكهربائية والسفر عبر الفضاء، وهو رائد أعمال متسلسل وهو المؤسس والرئيس التنفيذي للعديد من الشركات الأخرى، وإذا كنت تتسائل عن عدد الشركات التي يمتلكها إيلون ماسك، فها هي القائمة:

Tesla أسسها إيلون ماسك في 2003 ، وتعد تسلا هي شركة السيارات الأكثر قيمة في العالم، مقرها في تكساس ، تقوم الشركة بتصنيع السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وبلاط السقف الشمسي والعديد من المنتجات الأخرى المتعلقة بالطاقة النظيفة.





سبيس اكسقوم شركة سبيس إكس بتصميم وتصنيع عدد قليل من الصواريخ والمركبات الفضائية الأكثر تقدمًا في العالم، وقد تأسست الشركة في عام 2002 من قبل إيلون ماسك بهدف إحداث ثورة في النقل الفضائي وجعل الحياة متعددة الكواكب.

واكتسبت SpaceX اهتمامًا عالميًا لسلسلة من المعالم التاريخية، كما تقدم الشركة خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية تحت العلامة التجارية Starlink.





Neuralinkتأسست شركة Neuralink Corporation بالاشتراك مع إيلون ماسك في عام 2016 ، وهي شركة تقنية عصبية تقوم بإنشاء واجهات دماغ وآلة قابلة للزرع، وتهدف الشركة إلى بناء أجهزة تساعد الأشخاص المصابين بالشلل وابتكار تقنيات جديدة من شأنها توسيع قدراتنا.





The Boring Companyشركة Boring Company هي شركة خدمات إنشاءات البنية التحتية والأنفاق أسسها إيلون ماسك، تعتقد الشركة أن وجود شبكة كبيرة من الأنفاق على عمق عدة مستويات من شأنها إصلاح الازدحام في أي مدينة ، بغض النظر عن حجم نموها، وهدف شركة Boring Company هو زيادة سرعة الأنفاق وخفض التكاليف بمعامل 10 أو أكثر.





OpenAIOpen AI هي شركة أبحاث ونشر ذكاء اصطناعي غير هادفة للربح تهدف إلى تطوير أدوات ذكاء اصطناعي للأغراض العامة يمكن أن تفيد البشرية، وقد ترك ماسك مجلس إدارة شركة OpenAI في عام 2018 لتجنب أي تعارضات محتملة في المستقبل مع دوره كرئيس تنفيذي لشركة Tesla.





تويترتويتر هو أحدث استحواذ للملياردير إيلون ماسك، تأسس موقع المدونات الصغيرة في عام 2006 ، ولديه ملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم، وتلقت المنصة سابقًا عروض شراء من العديد من عمالقة التكنولوجيا بما في ذلك Facebook، ومع الاستحواذ، يهدف Musk إلى جعل تويتر منصة لحرية التعبير.