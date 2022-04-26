شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف علق جيف بيزوس على شراء إيلون ماسك تويتر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إعلان تويتر عن قبوله عرض شراء إيلون ماسك بقيمة 44 دولارًا، غرد أغنى رجل في العالم مؤسس أمازون جيف بيزوس ، "آمل أن يظل أسوأ منتقدي على تويتر، لأن هذا هو ما تعنيه حرية التعبير."

اقتبس جيف بيزوس تغريدة لمراسل نيويورك تايمز أشار فيها إلى أن مصالح تسلا التجارية في الصين يمكن أن تمنح الحكومة نفوذاً على تويتر عبر مالكها الجديد، قائلاً، "سؤال مثير للاهتمام. هل اكتسبت الحكومة الصينية القليل من النفوذ على ساحة البلدة ؟.

بيزوس ليس الشخص الوحيد الذي لديه أسئلة وتعليقات وانتقادات بشأن شراء إيلون ماسك لموقع تويتر (من المحتمل أن يكون موظفو تويتر لديهم مخاوف.

ويمتلك بيزوس صحيفة واشنطن بوست وصافي ثروته (177.5 مليار دولار) حسبما نقل موقع The verege.

تشير التقارير إلى أن عملية شراء إيلون ماسك لتويتر يجب أن تُغلق دون الكثير من المشاكل التنظيمية ، ولكن دفع زاوية التأثير غير المبرر المحتمل من حكومة أجنبية هي إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها تفكير في الأعمال.