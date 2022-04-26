شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: ملايين من مستخدمى الإنترنت يخاطرون بخصوصيتهم عبر الشبكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخاطر الملايين من المستخدمين بخصوصياتهم عبر الإنترنت من خلال عدم قراءة ملفات تعريف الارتباط cookies أوالشروط والأحكام، حيث أظهر استطلاع للرأي شمل 2000 بالغ في المملكة المتحدة أن أكثر من واحد من كل ثلاثة (36%) اعترف بأنه نادرًا، أو لم يقرأ على الإطلاق، والنصوص والخطابات على الإنترنت قبل قبولهم.

وبحسب موقع express البريطاني، فإن ما يقرب من الثلث (31 %) لا يمكن إزعاجهم ببساطة عناء قراءة الحروف الصغيرة، بينما يزعم واحد من كل أربعة (26%) أنه لا يملك الوقت.

وظهر أيضًا أن 85 % قد قبلوا ملفات تعريف الارتباط على موقع ويب دون قراءة السياسات أو إجراء أي تغييرات، و62% سيقبلون على الرغم من عدم معرفة ما يوافقون عليه.

وتم إجراء البحث بواسطة Avast، التي تعاونت مع Prue Leith للمساعدة في تثقيف مستخدمي الإنترنت حول ملفات تعريف الارتباط الرقمية، ولقد أنشأت مجموعة محدودة من ملفات تعريف الارتباط الخاصة بشرائح الشوكولاتة، والتي يمكن للأشخاص طلبها مجانًا عبر الإنترنت، والتي تأتي مع تلميحات ونصائح وحيل حول كيفية التنقل في النوع الرقمي من ملفات تعريف الارتباط.

وقال Prue Leith: "على الرغم من أن الأوقات الأخيرة قد سلطت الضوء على أهمية الاتصال عبر الإنترنت ، إلا أنه لم يكن أكثر أهمية من أي وقت مضى أن يشعر الأشخاص بالأمان أثناء القيام بذلك.

"كثير من الناس من جميع الأعمار، وخاصة من جيلي، ليسوا على دراية بجوانب معينة من الإنترنت، وهذا بالطبع يشمل ملفات تعريف الارتباط الرقمية.

"يمكن أن يكون هذا عائقًا أمام تبني كل ما يقدمه الاتصال بالإنترنت ، لذلك يسعدني تمامًا العمل مع Avast لمساعدة الأشخاص على فهم ماهية ملفات تعريف الارتباط وكيفية عملها."

كما وجد الاستطلاع أن نصف (50%) البالغين "سئموا" من مطالبتهم بقبول ملفات تعريف الارتباط عند الهبوط على صفحة ويب، وعلى الرغم من أن 30% يجدون أنه من المفيد أن تتذكر ملفات تعريف الارتباط معلومات مثل كلمات المرور والتفضيلات.

لكن 29% منهم مرتبكون بسبب سياسات ملفات تعريف الارتباط ، ويعتقد 70% أن مواقع الويب تحاول عمدًا الخلط بينها وبين اللغة التي تستخدمها، ومع ذلك، شعر أكثر من الثلثين (68%) أنهم قد يخاطرون بخصوصياتهم عبر الإنترنت عند قبول "سياسة ملفات تعريف الارتباط" دون قراءتها.

ونتيجة لذلك، يعتقد ثلاثة أرباع (75%) أن مستخدمي الإنترنت بحاجة إلى أن يكونوا على دراية أفضل بما يتم تضمينه في سياسات ملفات تعريف الارتباط، وظهر أيضًا أن 37% من المشاركين في الاستطلاع، عبر OnePoll، وافقوا على "البنود والشروط" أو "ملفات تعريف الارتباط"، فقط ليكتشفوا لاحقًا أنهم وافقوا على شيء يرغبون في عدم موافقتهم عليه.

و69٪ قلقون بشأن تعرض خصوصيتهم على الإنترنت للخطر، بينما يعتقد أربعة من كل عشرة أنه من الأسهل الآن على مواقع الويب التقاط بياناتك الشخصية، وقال جايا بالو، كبير مسؤولي أمن المعلومات في Avast: "تؤمن Avast بأن الخصوصية على الإنترنت والحرية الرقمية حق أساسي من حقوق الإنسان.

"ومع ذلك، غالبًا ما يكون الإنترنت معقدًا ويصعب التنقل فيه بسبب المصطلحات والوظائف المربكة.