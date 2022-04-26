شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تستعين بمحامين مناهضين للنقابات بعد تقدم عمال التجزئة فى أتلانتا بطلب للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل آبل مع المحامين المناهضين للنقابات في Littler Mendelson في معركة متصاعدة مع عمال التجزئة في أتلانتا الذين تقدموا بطلب لانتخابات النقابة. على الرغم من أن الشركة لم تعلن موقفها علنًا من إنشاء نقابات في متاجر Apple ، إلا أن هذه الخطوة ترسل إشارة قوية بأنها تخطط لمعارضة تنظيم العمال من أجل تحسين الأجور وظروف العمل.

قال موظف التجزئة الحالي الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث علنًا عن الشركة: "منذ البداية كنت أعتقد أن تكوين النقابات أمر جيد"، "الأجور غير متكافئة للغاية في المتاجر - هناك أشخاص عملوا في أدوار لوقت أقل يكسبون أكثر من الأشخاص الذين عملوا في نفس الأدوار لسنوات، إنهم يقدمون أنفسهم كشركة منفتحة على التعليقات ولكن لا أحد يتصرف بناءً عليها. مع وجود نقابة تدعم الموظفين، سيكونون أكثر ضغوطًا عليهم للتصرف حيال ذلك " حسبما نقل موقع ذا فيرج.

في الأسبوع الماضي، تقدم عمال التجزئة في شركة Apple في كمبرلاند مول في أتلانتا بطلب للحصول على انتخابات نقابية. الموظفون ينضمون إلى نقابات عمال الاتصالات الأمريكية. أشعلت هذه الخطوة عاصفة من تنظيم النشاط في متاجر Apple عبر البلاد.

قالت أمينة الخزانة في CWA ، سارة ستيفنز، "من خلال الاحتفاظ بشركة Littler Mendelson ، تظهر إدارة Apple أنها تنوي محاولة منع موظفيها من ممارسة حقهم في الانضمام إلى نقابة من خلال إدارة نفس قواعد اللعبة مثل الشركات الكبيرة الأخرى".