شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس تويتر يطمئن الموظفين بعد شراء إيلون ماسك للشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يكن لدى باراج أجراوال، الرئيس التنفيذي لشركة Twitter ، العديد من الإجابات الملموسة للموظفين حول ما سيحدث بمجرد تولي Elon Musk إدارة الشركة في وقت لاحق من هذا العام.

وخلال مكالمة افتراضية للجميع، بعد ساعات من إعلان الشركة أنها وافقت على شراء ماسك للشركة مقابل 44 مليار دولار، أجاب أجراوال أسئلة حول مستقبل وظيفته ومجلس إدارة الشركة وحالات التسريح المحتملة للعمال.

وقال أجراوال "وفقًا لشخص سمع التصريحات وطلب عدم الكشف عن هويته، إن عمليات التسريح ليست مخططًا لها "في هذا الوقت"، قال أجراوال أيضًا إنه سيبقى في منصب الرئيس التنفيذي حتى إتمام الصفقة، لكنه لم يعلق على ما سيحدث بعد ذلك، وقال بريت تايلور، رئيس مجلس الإدارة المستقل، إن مجلس إدارة الشركة سيحل بمجرد إغلاق الصفقة.

وقال أجراوال للموظفين "هناك بالفعل عدم يقين بشأن ما سيحدث بعد إغلاق الصفقة" حسبما نقل موقع ذا فيرج.

منذ أن أصبحت نية ماسك شراء تويتر علنية في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب بعض موظفي تويتر عن عدم ارتياحهم أو مقاومة صريحة لشراء ماسك للشركة، وأوضح ماسك أنه يريد رؤية التغييرات على المنصة، وأصر على أن محاولاته لشرائها ليست مالية.

قال ماسك الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أن تويتر يجب أن "يفتح المصدر الخوارزمية".

ركز ماسك مرارًا وتكرارًا على فائدة تويتر كمساحة لحرية التعبير، وطرحت مسألة وجود الرئيس السابق دونالد ترامب على المنصة خلال اجتماع جميع الموظفين اليوم.

وتم حظر ترامب من المنصة في عام 2021 ، لكن أجراوال لم يكن لديه إجابة محددة حول ما إذا كان ترامب سيتمكن من الوصول إلى شبكته الاجتماعية المفضلة من الآن فصاعدًا.

لكن ترامب قال إنه لن يعود إلى تويتر حتى لو تم الترحيب به مرة أخرى في عهد مالكه الجديد ، وأنه سيستخدم منصته Truth Social بدلاً من ذلك.

وقال أجراوال للموظفين بخصوص ترامب: "بمجرد إتمام الصفقة، لا نعرف الاتجاه الذي ستذهب إليه المنصة"، قائلاً إنه سؤال يجب معالجته مع ماسك.

ومن المتوقع إغلاق الصفقة في وقت لاحق من هذا العام، حتى يتولى إيلون ماسك المسؤولية، قد يضطر موظفو تويتر إلى الانتظار لمعرفة كيف ستتغير الأمور، قال أجراوال: "ليس لدينا كل الإجابات"، "هذه فترة من عدم اليقين."