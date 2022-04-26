شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تعمل على جهاز iMac بشريحة M3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل أبل على جهاز iMac الذي سيحتوي على شريحة M3 Silicon ، وفقًا لادعاءات الصحفي التكنولوجي Mark Gurman، وأضاف أيضًا أن iMac Pro قيد العمل أيضًا لكن الشركة لن تطرحه في السوق في أي وقت قريبًا، وأدلى Gurman بهذه المزاعم في آخر نشراته الإخبارية Power On.

وتقدم شركة آبل شريحة M2 Silicon الخاصة بها في أجهزتها في وقت لاحق من هذا العام، ومن المتوقع أن تحتوي شريحة M2 على نفس وحدة المعالجة المركزية ثماني النواة مثل سابقتها ولكن أيضًا أسرع وأكثر كفاءة من M1.

ووفقًا لتقرير سابق صادر عن Bloomberg، قد يكون لدى أبل أيضًا خطط لإصدار طرازات MacBook الجديدة في الأشهر المقبلة من عام 2022، وتستمر حتى أوائل عام 2023.

ووفقًا للتقرير، تمتلك شركة التكنولوجيا العملاقة "على الأقل" تسعة أجهزة Mac جديدة قيد التطوير والتي ستستخدم أربع شرائح M2 مختلفة: معيار M2 و M2 Pro و M2 Mac وخلف M1 Urtla.

ويتضمن ذلك جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة يعمل بشريحة M2، وجهاز MacBook Air معاد تصميمه مع شريحة M2 مع وحدة معالجة مركزية ثماني النواة ووحدة معالجة رسومات جرافيك 10 أنوية، وطرازين Mac mini مع متغيرين M2 و M2 Pro ، مقاس 14 بوصة وMacBook Pro مقاس 16 بوصة مع شرائح M2‌ Pro و ‌M2‌ Max وجهاز MacBook Pro مدعوم بشريحة M1 Urtla.