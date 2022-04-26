شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: نمو سوق سماعات الرأس AR-VR فى آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 51% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط الضجة القوية على metaverse، من المرجح أن ينمو سوق سماعات الرأس للواقع المعزز / الواقع الافتراضي (AR-VR) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمعدل نمو مركب بنسبة 51% في السنوات الخمس المقبلة، حسبما أظهر تقرير جديد الاثنين.

وفي عام 2021، نما سوق سماعات الرأس في آسيا والمحيط الهادئ AR / VR بنسبة 60 في المائة، حيث وصلت الشحنات إلى 2.19 مليون وحدة، وفقًا لمركز البيانات الدولي (IDC).

وقال Yexi Liao، محلل السوق في AR / VR وأبحاث الألعاب: "مع قيام البائعين بدفع النماذج الخاصة بالمستهلك والمزيد من المحتوى عالي الجودة مثل ألعاب AAA أو التطبيقات المساعدة، يجب أن تستمر شحنات المستهلكين في النمو على المدى

وفي القطاع التجاري ، سيستمر الطلب على حالات استخدام التعليم والتدريب في الريادة، "ولكن المزيد من القطاعات ستبدأ في استكشاف سماعات الرأس AR / VR كخيار للمساعدة في زيادة كفاءة العمل، ناهيك عن الضجيج الأخير حول metaverse "، أضاف لياو.

ومن المتوقع أن تستمر شحنات AR / VR في النمو بمعدل صحي حيث تصبح المحتويات أكثر إثراءً تحت تأثير البائعين / المطورين الجدد وإتاحة المزيد من خيارات سماعات الرأس AR / VR في السوق.

وقال لياو: "بينما استفادت منطقة آسيا / المحيط الهادئ من Meta Quest 2 ، فإن الدفعة الأكبر كانت من علامات تجارية مثل DPVR و Pico و iQiyi و Nolo وغيرها".

ساهمت العلامات التجارية الصينية بأكثر من 60 في المائة من سماعات الرأس AR / VR في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2021.

وسجلت Meta أكبر نمو (على أساس سنوي) بين أكبر 5 بائعين بنسبة 276.2 في المائة، وأظهر التقرير أن هذا يرجع إلى حد كبير إلى Quest 2 الذي استمر في الارتفاع طوال عام 2021 مع ارتفاع الطلب في الأسواق الناضجة مثل أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.

ونمت HTC بنسبة 70.0 في المائة على أساس سنوي وتمتعت بنمو كبير في عام 2021 بفضل موديلاتها الجديدة، Vive Focus 3 و Vive Pro 2، والتي يتم شحنها بكميات كبيرة في سوق جمهورية الصين الشعبية.