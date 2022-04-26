ايلون ماسك يشتري تويتر بمبلغ 44 مليار دولار

ايلون ماسك الملياردير الأمريكي وأغنى رجال العالم لازال يثير الجدول ولازالت قراراته الغريبة تنتشر وقصته مع تويتر وصلت الى نهايتها أخيرًا، الملياردير الأمريكي يشتري موقع التواصل الإجتماعي الشهير بشكل رسمي، بعد اخبار عديدة بأن الإدارة ترفض الصفقة وبأن الموقع لن يُباع، وبعد شراء ماسك لنسبة من أسهم الموقع جعلته صاحب أكبر نسبة من الموقع، اليوم وقبل بداية الكتابة في هذا الخبر بخمس دقائق تتم الصفقة ويشتري ايلون ماسك موقع تويتر بصفقة قيمتها 44 مليار دولار أمريكي، ماذا يحدث؟

ايلون ماسك يشتري تويتر

خبر سريع وغير مفاجئ ايلون ماسك استحوذ على موقع التواصل الإجتماعي الشهير تويتر بعد العديد من الأخبار عن رفض إدارة الموقع بيعه للملياردير الأمريكي، ومحاولتهم منع أي مستثمر من شراء الموقع بشكل مطلق او امتلاك نسبة عالية من الأسهم، قصة ماسك مع تويتر لا تنتهي وكلها تبدأ من تغريدة صغيرة نشرها الملياردير الأمريكي، تغريدة بدأ بها ماسك غزو الموقع، بدأ الأمر بشراء ماسك لـ9.2% من أسهم الموقع مما يجعله صاحب أكبر نسبة أسهم في موقع twitter، ومن ثم عرضه لمبلغ 46 مليار دولار أمريكي لشراء باقي الأسهم، حتى تتم رسميًا الصفقة اليوم بمبلغ 44 مليار دولار أمريكي، فما القصة وراء هذه الصفقة؟

تغريدة ماسك الأولى

قصة شراء ايلون ماسك لموقع تويتر

ايلون ماسك يشتري اول حصة

تبدأ القصة منذ يوم 25 مارس الماضي عندما سأل ماسك ان كان twitter يمنح المستخدمين حق حرية التعبير والرأي ام لا، وكان رأي اغلب المستخدمين بنسبة 70.4% يرون ان twitter لا يمنح المستخدمين حق التعبير، بعدها مباشرة قام ماسك بشراء 9.2% من أسهم الشركة ليصبح هو أكبر مالك لأسهم twitter، من ثم تبدأ الأخبار الكبيرة بأنه ينوي شراء باقي الأسهم، وقتها قُدرت الصفقة بقيمة 46 مليار دولار.

رد تويتر على الأمر

مع اول عرض رسمي من ماسك للشراء رفضت ادارة twitter عملية البيع ورفضت العرض تمامًا، ومن ثم أصدرت قرار بمنع أي مستثمر من شراء أكثر من 15% من أسهم الشركة الا بموافقة مجلس الإدارة، بالتالي قدرة ماسك على شراء الموقع بالكامل تضائلت بشكل كبير، هذا القرار سيمنع أي مستثمر من امتلاك نسبة مطلقة في الموقع بالتالي كان شراء باقي الأسهم الخاصة بالموقع يبدو أمرًا مستحيلًا

تغييرات طرأت على تويتر قبل شراء ايلون ماسك

لا تغييرات كثيرة غير ان twitter اعلن بشكل رسمي عن العمل على زر تعديل التغريدات الذي طالب به المستخدمون منذ زمن بعيد، كل من يستعمل الموقع يعلم الأزمة الأزلية في أمور تعديل التغريدات، زر التعديل ليس متوفرًا الى اليوم ولازلنا ننتظر هذا الزر حتى اليوم، طبعًا تويتر أعلن عن الأمر عن طريق تغريدة من حساب التواصل الخاص به، هذا بعد تغريدة من ايلون ماسك يسأل فيها ان كان المستخدمون يريدون زرًا لتعديل التغريدات.

تغريدة تويتر

تغريدة ايلون ماسك

ايلون ماسك وصفقة تويتر

اليوم نهائيًا يشتري ايلون ماسك موقع تويتر، صفقة قُدرت قيمتها بمبلغ 44 مليار دولار، تحت غطاء حرية الرأي والتعبير يبرر ماسك هذه الصفقة، حتى انه في تغريداته طلب من كارهيه الا يغادروا موقع twitter لأن هذا هو أساس حرية الرأي والتعبير، وهكذا وافق مجلس إدارة twitter على عرض ماسك البالغ 44 مليار دولار، بهذا تغادر الشركة بورصة Wallstreet ويحصل المساهمون على قيمة 54.2$ للسهم الواحد، وأصبح موقع تويتر ملكية خاصة بشكل رسمي.

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ماذا سيحدث بعد صفقة ايلون ماسك؟

لا أحد يعلم كيف سيكون الموقع بعد هذه الصفقة، ماسك كل ما نشره كان تغريدة يشير فيها الى احترامه لحرية التعبير وانه يريد ان يكون الموقع أفضل من حاله الحالي عن طريق تحسين الموقع بمزايا إضافية وفتح الخوارزميات وجعلها مفتوحة المصدر، الصفقة لم تعجب الكثير من الناس حتى ان موقع The verge وموقع XDA سارعوا بنشر خطوات إيقاف حساب تويتر، لا أحد يعلم خطة ايلون ماسك بهذه الصفقة لكن كل ما نعرفه ان هناك تغييرات كبيرة ستحدث في الفترة القادمة، قد نشعر بها وقد لا نتأثر، ان حلت أخبار جديدة فنحن لها متابعون فتابعنا.

تغريدة ماسك الأخيرة