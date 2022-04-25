رسمياً.. تويتر توافق على بيع الشركة لـ إيلون ماسك في صفقة تقدر بـ 44 مليار دولار.. والملياردير الأمريكي يكشف عن خطته في أول تغريدة: «حرية التعبير هي الأساس»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شركة "تويتر"، اليوم الإثنين، رسمياً الموافقة على صفقة بيع الشركة إلى رجل الأعمال إيلون ماسك في صفقة تقدر بنحو 44 مليار دولار.

وتنهي الصفقة موجة إخبارية عاصفة بدأت قبل أقل من شهر عندما أصبح ماسك، وهو الرئيس التنفيذي لشركتي Tesla وSpaceX، أحد أكبر المساهمين في Twitter، وتم عرض مقعد في مجلس إدارة تويتر عليه لكنه رفضه، قبل أن يعرض شراء الشركة بأكملها.

وبحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، فإنه بموجب شروط الصفقة، سيحصل المساهمون على 54.20 دولارًا لكل سهم من أسهم تويتر التي يمتلكونها، مما يطابق عرض ماسك الأصلي ويمثل علاوة بنسبة 38 ٪ على سعر السهم في اليوم السابق لكشف ماسك عن حصته في الشركة.

يأتي هذا بعدما كشف ماسك الأسبوع الماضي أنه جمع 46.5 مليار دولار لتمويل الاستحواذ على الشركة. واجتمع مجلس إدارة تويتر، الأحد، لتقييم عرض ماسك.

وقبيل إعلان الشركة عن الموافقة على الصفقة، كتب ماسك تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" اليوم الإثنين: "آمل أن يظل حتى أسوأ منتقدي على تويتر، لأن هذا ما تعنيه حرية التعبير".

ومن المقرر أن تضع الصفقة أغنى رجل في العالم مسئولاً عن واحدة من أكثر منصات التواصل الاجتماعي نفوذًا في العالم.

وخال الأيام الأخيرة، أكد إيلون ماسك أن هدفه هو "تعزيز حرية التعبير على المنصة والعمل على إطلاق إمكانات تويتر غير العادية".

أول تغريدة

وفي أول تغريدة له على تويتر بعد استحواذه على المنصة، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن خطته لتطوير المنصة وجعلها أفضل.

وكتب ماسك على تويتر: "حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة، وتويتر هو ساحة المدينة الرقمية حيث تتم مناقشة الأمور الحيوية لمستقبل البشرية".

وأضاف قائلاً: "أريد أيضًا أن أجعل تويتر أفضل من أي وقت مضى من خلال تحسين المنتج بميزات جديدة، وجعل الخوارزميات مفتوحة المصدر لزيادة الثقة.. وهزيمة الحسابات العشوائية، ومصادقة جميع البشر.. الكلام المجاني هو حجر الأساس لديمقراطية فاعلة".