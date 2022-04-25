شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 60 % انخفاض فى تحميلات فيسبوك اليومية على متجر آبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد عن مفاجأة غير سارة لتطبيق فيسبوك المملوك لشركة ميتا، إذ يشهد التطبيق تراجعاً ملحوظاً في معدل عدد مرات التحميل خلال الساعة الواحدة على متجر أبل "آب ستور"، وفقا للبيان الاماراتية.

وانحدر ترتيب التطبيق الأزرق إلى المركز الـ41 الخميس الماضى فى قائمة الأكثر تحميلاً داخل الولايات المتحدة على متجر أبل للتطبيقات App Store، وتلك القائمة تشمل الأكثر تحميلا على آب ستور وتتضمن كلا من التطبيقات والألعاب.

ووفقا لتقرير AppFigures، فإن معدل تحميلات فيسبوك خلال ساعة واحدة انخفض بشكل سريع بين يومي الثلاثاء والخميس من الأسبوع الماضي على "آب ستور"، خسر التطبيق الأزرق أكثر من 60% من معدل تحميلاته اليومية على مستوى العالم.

وكان الانحدار بدأ منذ أسبوعين، حين خرج فيسبوك من التطبيقات العشر الأكثر تحميلاً، ومرة أخرى تراجع 10 مراكز خلال 4 أيام فقط، ثم تدهور الوضع خلال أسبوع واحد ليخسر 20 مركزاً آخر، ليصبح خارج قائمة التطبيقات الأربعين الأكثر تحميلاً على "آب ستور" في الولايات المتحدة.