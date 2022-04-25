شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحسن كبير فى قدرة محرك بحث جوجل على اكتشاف المواقع الضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشرته «جوجل» تحسناً كبيراً في قدرة محرك البحث على اكتشاف المواقع الضارة والمزعجة خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن عدد المواقع التي اكتشفها المحرك العام الماضي بلغ ستة أمثال العدد المسجل فى العام السابق، وفقا لتقرير البيان الإماراتية.

ومن الجدير بالذكر، تستعد جوجل لإطلاق ساعتها الذكية الجديدة، حيث يشير تقرير جديد إلى أن عملاق التكنولوجيا قد انتهى من اسم Google Pixel وقد نرى قريبًا الساعة الذكية، فوفقًا لوثيقة براءة الاختراع التي تم اكتشافها بواسطة 9to5Google، قدمت جوجل طلبًا للحصول على عبارة "Pixel Watch" كعلامة تجارية.

وحتى الآن، اشتهرت ساعة جوجل الذكية بالاسم الرمزي الداخلي "Rohan"، ووفقا لأحدث التسريبات، فإن إطلاق Pixel Rohan بات وشيكًا، وعلى الرغم من أن المرشد لم يكشف عن أي جدول زمني محدد للإطلاق، إلا أن التسريبات قالت أن الشركة قد تطلق الجهاز في Google I / O 2022، ومن المقرر عقد المؤتمر السنوي في 11-12 مايو.