شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يستحوذ رسميا على تويتر مقابل 44 مليار دولار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تويتر اليوم الاثنين أنها دخلت فى صفقة يستحوذ عليها الرئيس التنفيذى لشركة تسلا "إيلون ماسك" مقابل 44 مليار دولار، فيما سيحصل مساهمو تويتر على 54.20 دولارًا لكل سهم، وعندما يتم الانتهاء من الصفقة، ستصبح الشبكة الاجتماعية شركة خاصة، بحسب موقع finance.yahoo.

وقد تم إيقاف التداول على تويتر بعد ظهر يوم الاثنين قبل الأخبار، ويأتى هذا الإعلان بعد أسابيع قليلة مضطربة بين ماسك ومجلس إدارة تويتر، أصبح خلالها ماسك أكبر مساهم فى الشركة، ورفض جهود مجلس الإدارة لتجنيده كعضو، مما دفعه لإطلاق عرضًا عدائيًا للاستحواذ على شركة التواصل الاجتماعي.

ويضيف ماسك الآن تويتر إلى محفظته من الشركات بما فى ذلك Tesla (TSLA) و SpaceX و The Boring Company و Neuralink، فيما يعد ماسك هو مستخدم غزير الإنتاج على تويتر، يطلق بانتظام الأخبار المتعلقة بشركاته، بالإضافة إلى دفق تغريداته الواعي، ومع ذلك، فهو أيضًا يستخدم المنصة كوسيلة للتشابك مع السياسيين والنقاد.

ولقد أدى استخدامه على موقع تويتر أيضًا إلى تعرضه لمشكلات قانونية فى الماضى، وأشهرها عندما قام بالتغريد عن نيته جعل Tesla خاصًا بسعر 420 دولارًا للسهم، مما أكسبه غرامة قدرها 20 مليون دولار من لجنة الأوراق المالية والبورصات.

وكان عداء ماسك تجاه لجنة الأوراق المالية والبورصات، وتحديداً مكتبها فى سان فرانسيسكو، ظاهرة بالكامل يوم الاثنين عندما زعم، على تويتر، أن الأشخاص الموجودين فى الوكالة هم "دمى لأسماك قرش وول ستريت".

وغالبًا ما يهاجم ماسك، أحد مؤسسى تويتر والرئيس التنفيذى السابق جاك دورسى، تويتر وسياسات تعديل المحتوى الخاصة به.

وقد تم إيقاف التداول على تويتر بعد ظهر يوم الاثنين قبل الأخبار، ويأتى هذا الإعلان بعد أسابيع قليلة مضطربة بين ماسك ومجلس إدارة تويتر، أصبح خلالها ماسك أكبر مساهم فى الشركة، ورفض جهود مجلس الإدارة لتجنيده كعضو، مما دفعه لإطلاق عرضًا عدائيًا للاستحواذ على شركة التواصل الاجتماعي.

ويضيف ماسك الآن تويتر إلى محفظته من الشركات بما فى ذلك Tesla (TSLA) و SpaceX و The Boring Company و Neuralink، فيما يعد ماسك هو مستخدم غزير الإنتاج على تويتر، يطلق بانتظام الأخبار المتعلقة بشركاته، بالإضافة إلى دفق تغريداته الواعي، ومع ذلك، فهو أيضًا يستخدم المنصة كوسيلة للتشابك مع السياسيين والنقاد.

ولقد أدى استخدامه على موقع تويتر أيضًا إلى تعرضه لمشكلات قانونية فى الماضى، وأشهرها عندما قام بالتغريد عن نيته جعل Tesla خاصًا بسعر 420 دولارًا للسهم، مما أكسبه غرامة قدرها 20 مليون دولار من لجنة الأوراق المالية والبورصات.

وكان عداء ماسك تجاه لجنة الأوراق المالية والبورصات، وتحديداً مكتبها فى سان فرانسيسكو، ظاهرة بالكامل يوم الاثنين عندما زعم، على تويتر، أن الأشخاص الموجودين فى الوكالة هم "دمى لأسماك قرش وول ستريت".

وغالبًا ما يهاجم ماسك، أحد مؤسسى تويتر والرئيس التنفيذى السابق جاك دورسى، تويتر وسياسات تعديل المحتوى الخاصة به.