إيلون ماسك في طريقه للحصول على «تويتر».. والصفقة قد تتم خلال ساعات

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت تقارير إعلامية بأن شركة "تويتر" تقترب من الموافقة على العرض الذي قدمه الملياردير إيلون ماسك للاستحواذ على موقع التدوينات القصيرة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الصفقة قد يتم الانتهاء منها في أقرب وقت يوم الاثنين، في الوقت الذي رفضت فيه "تويتر" التعليق، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

يأتي هذا بعدما أعلن إيلون ماسك، الأسبوع الماضي، أنه جمع 46.5 مليار دولار لتمويل الصفقة.

والأحد، عقد مجلس إدارة تويتر اجتماعاً لتقييم عرض إيلون ماسك لشراء جميع أسهم الشركة التي لا يملكها حاليًا مقابل 54.20 دولارًا للسهم، حسبما أكد مصدر مطلع على الصفقة للشبكة الأمريكية، وقال المصدر إن "المناقشات أصبحت جادة".

ومنذ أقل من شهر، كشف ماسك أنه يمتلك 9.1٪ من أسهم تويتر وعزز الدعوات لإجراء تغييرات على وسيلة التواصل الاجتماعي.

وانتشرت الأسئلة حول ما إذا كان ماسك قادرا بالفعل على تمويل صفقة استحواذه على تويتر في الأيام التي أعقبت تقدمه بعرضه، خاصة بعد أن قال في مقابلة: "لست متأكدا من أنني سأكون قادرا بالفعل على ذلك".

وتم تداول أسهم تويتر بأقل من سعر العرض في إشارة محتملة لتشكك المستثمرين بشأن الصفقة، ومع ذلك، ففي صباح يوم الاثنين، ارتفع سهم تويتر بنسبة 5٪ تقريبا عقب التقارير الجديدة بشأن صفقة الاستحواذ، متجاوزا 51 دولارا للسهم.

وقالت "سي إن إن" إنه في حالة الموافقة على الصفقة، فسيكون إيلون ماسك أغنى رجل في العالم مسئولاً عن واحدة من أكثر منصات التواصل الاجتماعي نفوذاً في العالم.

ومؤخراً، أكد ماسك على أن هدفه هو تعزيز حرية التعبير على تويتر والعمل على"إطلاق إمكانات غير العادية".