شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المركبة الفضائية "دراجون" تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ناسا أن المركبة الفضائية "دراجون" انفصلت بعد تأخير طويل، عن المحطة الفضائية الدولية وعلى متنها 4 سياح، عائدة إلى الأرض حسبما نقلت RT.

وبهذا تكون المركبة دراجون قد أنهت أول رحلة تجارية كاملة بعد خمسة أيام من الموعد الذي كان مقررا لها، بسبب الظروف الجوية السيئة للمنطقة التي كان من المقرر أن تهبط فيها على الأرض.

ويذكر أن المركبة دراجون أطلقت يوم 8 أبريل 2022 إلى الفضاء وعلى متنها- مايكل لوبيز أليجريا، رائد فضاء ناسا السابق ونائب رئيس شركة أكسيوم، ورجل الأعمال الأمريكي لاري كونور، والمستثمر الكندي مارك باتي، ورجل الأعمال الإسرائيلي إيثان ستيب.

وتعتبر مهمة Ax-1 أول رحلة تجارية بحتة إلى محطة الفضاء الدولية - من دون ممثلين عن الدوائر الرسمية.