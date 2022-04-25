شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة مذهلة يكشفها هابل لـ"أجنحة الملاك الكونية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تلسكوب هابل الفضائي عن تصادم مجرتين بعيدتين في نظام VV-689، أنتج ما يلقب بـ"أجنحة ملاك" حسبما نقلت RT.

وحدث الاصطدام في كوكبة الأسد، وتشكلت الأجنحة الكونية عندما اصطدم الجسمان المرتبطان بالجاذبية واندمجا، ما أدى إلى تشويه بعضهما البعض.

وقال مسئولو وكالة الفضاء الأوروبية في بيان: "على عكس الاصطفاف الصدفي للمجرات التي يبدو أنها تتداخل فقط كما يُرى من وجهة نظرنا على الأرض، فإن المجرتين في VV689 في خضم تصادم".

على سبيل المثال، في عام 2012، التقط هابل صورة لما يشبه مجرتين متداخلتين، تسمى NGC 3314، على ما يبدو في وسط تصادم، لكن في هذه الحالة، كانت مجرد خدعة في المنظور، وفقا لوكالة الفضاء الأوروبية.

وترك التفاعل المجري نظام VV-689 متماثلا تماما تقريبا، ما يعطي الانطباع بوجود مجموعة كبيرة من أجنحة المجرة.

العديد من تصادمات المجرات حتمية وقد بدأت منذ مليارات السنين. من خلال مراقبة كيفية تحرك المجرات بالنسبة لبعضها البعض، يمكن للعلماء التنبؤ بما إذا كانت المجرات ستصطدم ومتى، وفقا لوكالة ناسا.

على سبيل المثال، توقع علماء الفلك أنه في غضون نحو 5 مليارات سنة ستصطدم مجرة ​​درب التبانة حتما بالمجرة المجاورة لها، أندروميدا (المرأة المتسلسلة)، وفقا لما ذكره موقع "لايف ساينس" سابقا.

وتأتي الصورة "الملائكية" ضمن مجموعة من ملاحظات هابل، التابع لوكالة ناسا بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية، التي ألقت نظرة فاحصة على "مجرة حديقة الحيوان" (Galaxy Zoo project)، وهو مشروع علم فلك اجتماعي يدعو الناس للمساعدة في تصنيف أعداد كبيرة من المجرات المثيرة للاهتمام.

ويعتمد هذا المشروع على مئات الآلاف من المتطوعين لتصنيف المجرات ومساعدة علماء الفلك في الخوض في طوفان من البيانات من التلسكوبات الآلية، وفي هذه العملية، اكتشف المتطوعون معرضا لأنواع المجرات الغريبة والرائعة، بعضها لم يدرس من قبل.