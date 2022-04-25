شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل ينجح إيلون ماسك فى شراء تويتر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيد "تويتر" النظر في عرض شراء إيلون ماسك الشركة فيما عقدت مناقشات بين الطرفين الأحد، كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" بعدما أعلن الملياردير الخميس أنه أمّن التمويل اللازم لإتمام الصفقة.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أن "تويتر تعيد النظر في العرض ومن المرجح أكثر من قبل أن تسعى للتفاوض" وفقا للبيان الإماراتية.

وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، الخميس إنه أمّن حوالى 46,5 مليار دولار لتمويل الصفقة، لكنه يخطط أيضا لتقديم عرض مباشر لمساهمي تويتر لبيع أسهمهم له إذ إنه يسعى إلى الاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي.

ويعارض مجلس إدارة "تويتر" الاقتراح. ولمنع ماسك من الاستحواذ على تويتر، لوّح المجلس بتفعيل إجراء "الحبة السامة" الذي من شأنه أن يصعّب على ماسك الاستحواذ على أكثر من 15 في المئة من الشركة عبر السوق، وهو يملك حاليا 9.2 في المئة من الأسهم.

وأوردت الصحيفة أن "التحول المحتمل من جانب تويتر يأتي بعد لقاء السيد ماسك الجمعة العديد من المساهمين في الشركة على انفراد".

وذكرت الصحيفة نقلا عن المصادر المطّلعة أن ماسك "تعهد حل قضايا حرية التعبير التي يرى أنها مشكلة تواجهها المنصة سواء نجحت محاولته أم لا".

وأوضحت المصادر للصحيفة أنه "شدد خلال لقاءاته عبر الفيديو مع المساهمين على الأموال المدارة بنشاط، على أمل أن يتمكنوا من التأثير على قرار الشركة".

وأشارت إلى أن "تويتر" قد تصدر إعلانا بشأن الأمر بحلول الخميس أو حتى قبل ذلك، وفقا لهذه المصادر.