شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد انتهاء أول رحلة خاصة لمحطة الفضاء الدولية.. 4 سياح فى طريق عودتهم للأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر أربعة سياح فضاء محطة الفضاء الدولية اليوم الاثنين، بعد انتهاء أول رحلة خاصة إلى المحطة عائدين إلى الأرض حيث يتألف الفريق من رائد الفضاء الأمريكي الإسباني "مايكل لوبيز أليجريا" ورجل الأعمال الأمريكي "لاري كونور" ورجل الأعمال والطيار الإسرائيلي "إيتان ستيبي" والمستثمر الكندي "مارك باثي".

وذكرت شركة الفضاء الخاصة "أكسيوم سبيس" - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الاثنين- إن الرحلة إلى الأرض كانت قد تأجلت عدة مرات بسبب الطقس وأن المركبة التي تقل سياح الفضاء الأربعة، انفصلت عن محطة الفضاء الدولية.. مضيفة أن طاقم البعثة التي أطلق عليها "إيه إكس 1" شرعوا في رحلتهم إلى الأرض.

ومن المقرر أن تصل الكبسولة إلى سطح المحيط الأطلسي قبالة ساحل ولاية /فلوريدا/ في وقت لاحق اليوم الاثنين،وكانت بعثة "ايه أكس-1" قد انطلقت من "كيب كانافيرال" بولاية فلوريدا في كبسولة الفضاء "كرو دراجون" في الثامن من أبريل الجاري وتعتبر المهمة جهدا مشتركا بين كل من شركة "أكسيوم" ووكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وشركة "تسلا" المملوكة للملياردير "إيلون ماسك".

يذكر أن الفريق المكون من أربعة أشخاص أجرى تجارب علمية على متن محطة الفضاء الدولية.