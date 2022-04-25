شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار إنسايت يكتشف أكبر زلازل على بكوكب المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد لا يكون مسبار إنسايت المريخ التابع لناسا معروفًا جيدًا مثل المثابرة وغيرها، لكنه يقوم بعمل مهم في فهم المزيد عن الجزء الداخلي من المريخ، وكيف يهتز بواسطة المستنقعات، حيث حدد الباحثون اثنين من أكبر الهزات الأرضية التي شوهدت حتى الآن.

ويصف البحث الذي نُشر في مجلة The Seismic Record ، كيف تم اكتشاف زلزالين من بيانات InSight. حدث الأول في 25 أغسطس 2021، والثاني بعد فترة وجيزة في 18 سبتمبر 2021.

كان هذان الحدثان مهمين لعدد من الأسباب: أولاً، كانا أكبر زلازل تم اكتشافها حتى الآن، وثانيًا، حدثا في أقصى الحدود. جانب المريخ من InSight ، بينما نشأت معظم الزلازل المكتشفة بالقرب من المسبار حسبما نقل موقع Digitartlends.

كان زلزال أغسطس المسمى S0976a، حدثًا بقوة 4.2 درجة، بينما كان زلزال سبتمبر، المسمى S1000a، بقوة 4.1 درجة، وهذا يجعلها أقوى بخمس مرات من الزلازل التي تم اكتشافها سابقًا.

واستمر الزلزال الأول فترة نموذجية مدتها بضع ثوانٍ، لكن الحدث الثاني استمر لفترة طويلة، حيث سجل 94 دقيقة في المجمل، مما يجعله أطول حدث تم تسجيله حتى الآن، كما أن لديها ترددًا عريضًا بشكل غير عادي، مما يعني أن طاقتها تنتشر عبر ترددات من 0.1 هرتز إلى 5 هرتز.

وقالت الباحثة الرئيسية آنا هورليستون في بيان "إنها ليست فقط الأحداث الأكبر والأبعد بهامش كبير، بل إن S1000a لها طيف ومدة على عكس أي حدث آخر لوحظ سابقًا".

الزلزال الأول مثير للاهتمام بشكل خاص حيث وجد أنه نشأ في شبكة وادي فاليس مارينيريس، توقع الباحثون سابقًا أنه سيكون هناك نشاط زلزالي في هذه المنطقة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يكتشفونها بالفعل هناك، بدلاً من ذلك نشأت معظم الزلازل المستنقعية التي تم اكتشافها حتى الآن في منطقة Cerberus Fossae.

ونشأت هذه الزلازل على الجانب البعيد من الكوكب من مركبة الإنزال InSight، في منطقة تسمى منطقة الظل الأساسية، هذه هي المنطقة التي لا يمكن أن تنتقل منها الموجات الزلزالية (تسمى موجات P و S) مباشرة إلى المسبار، لأن قلب الكوكب يعيق الطريق، لاكتشاف أصل الزلزال يتعين على الباحثين النظر إلى انعكاسات هذه الموجات بدلاً من ذلك (تسمى موجات PP و SS).

وتعد القدرة على اكتشاف الزلازل القادمة من هذه المنطقة إنجازًا كبيرًا في علم الزلازل على المريخ، "يعد تسجيل الأحداث داخل منطقة الظل الأساسية بمثابة نقطة انطلاق حقيقية لفهمنا للمريخ.

وقبل هذين الحدثين كانت غالبية النشاط الزلزالي على مسافة 40 درجة تقريبًا من InSight ، "قال سافاس سيلان، مؤلف مشارك في البحث من مؤسسة ETH Zürich، "كونها داخل الظل الأساسي، تعبر الطاقة أجزاء من المريخ لم نتمكن من أخذ عينات زلزالية من قبل."