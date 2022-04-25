شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone SE 2022 وiPhone 8 Plus والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرًا عن هاتفها أيفون SE 2022 الجديد، حيث يعد الهاتف الجديد من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها في فئة الهواتف منخفضة التكلفة، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 8 Plus، كما يلى:





هاتف iPhone SE 2022السعر: يتراوح بين $429 / $479 / $579.

الأبعاد: 138.4 x 67.3 x 7.3 ملم.

الوزن: 144g.

مساحة الشاشة: 4.7 بوصة.

دقة الشاشة: 1,334 x 750.

الذاكرة الداخلية: متاحة 64 / 128 / 256 GB.

الرامات: 4 GB.

هاتف iPhone 8 Plus: نظام التشغيل: iOS 11.

مساحة الشاشة: شاشة 5.5 بوصة.

دقة الشاشة: 1080 × 1920 ميجا بيكسل.

الكاميرا الخلفية: 12 ميجا بيكسل مزدوجة.

الكاميرا الأمامية: 7 ميجا بيكسل.

المعالج: Apple A11 Bionic.

الرامات: 3 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية: 64 جيجا بايت.

البطارية: 2691 mAh.