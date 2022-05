8 حلول لمشكلة استهلاك البطارية المرتفع على أجهزة سامسونج

استهلاك البطارية المرتفع على أجهزة سامسونج من الأمور التي تضايق العديد من المستخدمين، منهم انا، بطاريات هواتف سامسونج ليست الأفضل على الإطلاق من تجارب العديد من المستحدمين نعلم ذلك، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد حل او طريقة لتحسين استهلاك البطارية، سنحاول في هذا المقال ذكر عدة خطوات وعدة حلول لمشكلة البطارية هذه املًا في أن الهطوات في هذا المقال ستساعد في تحسين عمر بطارية هاتفك فتابع معنا.

استعمل Bixby Routines

ميزة Bixby Routines هي واحدة من ميزات الأتمتة على هواتف سامسونج، تساعد هذه الميزة على انشاء مجموعة أوامر تُنفذ تلقائيًا في سيناريوهات او حالات تحددها لها، على سبيل المثال اذا جاء موعد النوم فيمكن للهاتف ان يقوم بإطفاء الواي فاي وباقة الإنترنت وغيرها من الأمور التي قد تستهلك من بطاريتك اثناء نومك، ميزة مثل ميزة بيكسبي روتينز هي ميزة أستعلمها تقريبًا بشكل يومي ولا غنى عنها على هاتفي وقد شرحناها في مقال سابق على موقعنا وستفيدك بكل تأكيد.

استعمل وضع توفير الطاقة

وضع توفير الطاقة متاح على أجهزة سامسونج بمزايا عديدة، هو يقوم بتخفيض قوة أداء المعالج بنسبة 30% بالتالي ستحصل على عمر بطارية أفضل بسبب خفض الأداء، مع خفض نسبة السطوع للشاشة بنسبة 10% من السطوع الأصلي، وتقليل عدد التطبيقات المسموح لها بالعمل في الخلفية، كل هذه الإعدادات ستعطي الجهاز عمر بطارية أفضل بعض الشيء، مع وجود ميزة تشغيل وضع التوفير الأقصى للبطارية التي ستقوم بإغلاق أغلب التطبيقات في الخلفية، ويحجم كل المهام والوظائف الخاصة بالجهاز لضمان عمر بطارية أطول، ما الخطوات؟

الخطوات

افتح تطبيق Settings

اختر Battery and Device Care

اختر Battery

فعل Power Saving من الأسفل

اضغط على Power Saving لإعدادات وضع التوفير المتقدمة

فعل خيار Limit apps and homescreen

ازل التطبيقات غير المُستعملة

التطبيقات بطبعها تستهلك من البطارية نسبة كبيرة، لذلك من الطبيعي ان أقول لك بأن تقوم بحذف التطبيقات التي لا تستعملها، التخلص من التطبيقات الغير مُستعملة سيوفر مساحة من قوة المعالج في معالجة أي إعدادات، لذلك التخلص من التطبيقات الغعير مُستعملة سيساعد البطارية بشكل كبير وسيزيد من عمر بطاريتك، فجرب ذلك الحل جرب ان تقوم بإزالة التطبيقات الزائدة من على جهازك.

اطفاء التطبيقات في الخلفية

التطبيقات في الخلفية تستهلك من البطارية بنسبة كبيرة لذلك التخلص من التطبيقات في الخلفية سيساعدك في زيادة عمر البطارية الخاصة بك، سامسونج توفر إعدادات لإيقاف التطبيقات في النظام بشكل تلقائي ويمكنك وضع التطبيقات التي لا تستعمل في وضع النوم كذلك بشكل يدوي، فالفكرة هنا ان تضع كل التطبيقات التي لا تحتاج ان تعمل في الخلفية في وضع النوم بحيث تتوقف هذه التطبيقات عن استهلاك بطاريتك، يمكنك الدخول لإعدادات البطارية بسهولة وتحديد التطبيقات التي ستوقفها، كيف ذلك؟

الخطوات

افتح تطبيق Settings

اختر Battery and device care

اختر Battery

اختر Background usage limit

فعل خيار Put unwanted apps to sleep من الأعلى

اختر Deep sleeping apps

من علامة الـ + بالأعلى قم بإضافة التطبيقات التي لا تريدها ان تعمل في الخلفية

اغلاق وضع تشغيل الشاشة Always on Display

وضع تشغيل الشاشة بشكل دائم Always On Display من الأوضاع الساحبة للبطارية بشكل كبير، حتى وان كانت نسبة استهلاكه مقارنة باستعمال الشاشة الطبيعي قليلة، لكن الـAlways on تستهلك بشكل عام واذا اردت عمر بطارية أفضل فمن المستحسن إيقاف هذه الخاصية، هذه ميزة جيدة ولكن ضريبتها تكمن في استهلاك بطارية أعلى فالغائها افضل ان كنت تبحث عن استهلاك بطارية جيد.

قلل معدل تحديث الشاشة ودقتها

معدل تحديث الشاشة المرتفع أيضًا من المزايا الجيدة ذات ضريبة البطارية المرتفعة، ان استعملت معدل التحديث المرتفع اعرف ان استهلاك بطاريتك سيكون صعبًا بعض الشيء ومرتفعًا بعض الشيء، يمكنك استعمال معدل تحديث منخفض من أجل زيادة عمر بطاريتك وستشعر بفارق كبير نوعًا ما عندما ترجع الشاشة الى معدل تحديث 60Hz، غير أنك ان كنت تملك هاتفًا رائدًا مثل S21 Ultra ستستطيع تقليل دقة الشاشة بدلًا من دقة 2K مثلًا الى دفة منخفضة سواء 1080p او 720p لتقليل استهلاك الشاشة للبطارية.

الخطوات

افتح تطبيق Settings

اختر Display

اختر Motion Smoothness

اختر Standard

ارجع للخلف واختر Screen Resolution

اختر دقة أقل ولأقصى عمر بطارية ممكن يمكنك اختيار HD+

استعمل الوضع الليلي

ستفيدك هذه النصيحة على شاشات AMOLED بشكل أكبر، فكرة عمل شاشات AMOLED تجعل الشاشة تنطفئ في الأماكن السوداء من الشاشة، تطبيق الـSettings على سبيل المثال يمتلك مساحات سوداء كثيرة، عندما تدخل على تطبيق الـSettings فهذه المساحة تطفئ البكسلات الخاصة بها، الوضع الليلي سيوفر في بطارية هاتفك بنسبة كبيرة في شاشة AMOLED على وجه الخصوص.

الخطوات

افتح تطبيق Settings

اختر Display

فعل الوضع الليلي من الأعلى

ايقاف خاصية البحث عن الأجهزة القريبة

خاصية البحث عن الأجهزة القريبة هي خاصية تستعملها سامسونج لتتصل بالأجهزة الذكية الخاصة بها، بحيث عندما يلتقط الهاتف وجود جهاز قريب منه يستطيع التوصيل به تلقائيًا، تفيدك هذه الخاصية عندما تشتري شيئًا مثل سماعات Galaxy Buds او ساعة Galaxy Watch، الميزة تطلب من الواي فاي والبلوتوث ان يعملا في وضع البحث عن الأجهزة القريبة بشكل شبه دائم لذلك إيقاف هذه الميزة سيكون أفضل من أجل عمر بطارية أفضل، فجرب هذه الخطوة.

الخطوات

افتح تطبيق Settings

اختر Connections

اضغط على More Connection Settings

اغلق Nearby devices scanning

الخلاصة – بطارية هواتف سامسونج ليست بذلك السوء

هواتف سامسونج لا تمتلك اسوأ بطارية في عالم الهواتف الذكية، لكن هذا لا بغير انه في الحقيقة سامسونج تحتاج لتحسين بطاريات أجهزتها بشكل كبير، بطاريات أجهزتها لازالت ليست الأفضل في السوق خاصة مع الاستعمال لفترة طويلة، فنأمل ان تصلح سامسونج أخطاء بطارياتها حتى لا نحتاج الى أي خطوات إضافية من اجل ضبط هذه المعضلة وحلها.