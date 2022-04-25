ابوظبي تمنح كراكن ترخيصا لتشغيل منصة تبادل العملات الرقمية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 25 - أبريل - 2022 12:29 مساءً

أعلن سوق أبوظبي العالمي اليوم الإثنين أنه منح الترخيص لمجموعة كراكن لتشغيل منصة لتبادل الأصول الافتراضية في المنطقة الحرة المالية.

وقال إن كراكن هي أول مجموعة عالمية لتبادل الأصول الافتراضية في الإمارات العربية المتحدة تحصل على ترخيص مالي كامل من سوق أبوظبي العالمي.

تهدف شركة كراكن مينا (لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) إلى توفير آلية الوصول إلى الأصول الافتراضية من خلال التمويل المنظم والتداول وخدمات الحفظ بالدرهم الإماراتي.

قدم سوق أبوظبي العالمي إطارا تنظيميا للأصول الافتراضية في عام 2018، ومنذ ذلك الحين رسخ مكانته كمركز عالمي رائد ومنصة أعمال لأنشطة الأصول الافتراضية للشركات المحلية والإقليمية والدولية.

تجتذب دبي، مركز الأعمال الرئيسي في الإمارات، أيضا شركات العملات الرقمية إذ أصدرت أول قانون لها ينظم الأصول الرقمية وشكلت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية للإشراف على القطاع في مارس آذار.

تأسست مجموعة كراكن عام 2011، وهي تخدم أكثر من تسعة ملايين عميل في 60 دولة.