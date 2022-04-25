تكنولوجيا: الهند تواصل العمل على الهبوط على سطح القمر وخطط رحلات الفضاء المأهولة

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القاهرة - سامية سيد - تواصل الهند العمل على الهبوط على سطح القمر وخطط رحلات الفضاء المأهولة على الرغم من التأخير، فمن المرجح أن يتم دفع المحاولة الثانية للهند لإنزال مركبة فضائية على القمر إلى عام 2023، وفقًا لرئيس وكالة الفضاء في البلاد.

وفقا لما ذكره موقع "space"، فإن Somanath، رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، قال إن مركبة الهبوط على القمر Chandrayaan 3 في مرحلة التجميع لكن الفرق لا تزال تختبر الأنظمة الحيوية، مما يعني أن الإطلاق، الذي كان مقررًا مسبقًا في أغسطس، يمكن أن يتأخر حتى العام المقبل.

وأضاف رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية، "حاليًا ، نحن نختبر نظام الدفع لأنه آخر مرة واجهتنا مشكلة في ذلك".

وأشار التعليق إلى مهمة Chandrayaan 2 لعام 2019، والتي تضمنت مركبة مدارية ومركبة هبوط ومركبة.

تعمل مركبة القمر المدارية بنجاح منذ أكثر من عامين، لكن مركبة الهبوط فيكرام تعرضت لهبوطًا صعبًا بعد فقدان السيطرة على دفع المركبة الفضائية.

كما أنه لتجنب وقوع حادث مماثل مع Chandrayaan 3، أجرت ISRO تعديلات على المسبار.

وتتضمن مهمة Chandrayaan 3 كلاً من مسبار جديد ومركبة جوالة ولكن ليس مركبة مدارية على غرار Chandrayaan 2، ومن المتوقع أن تستهدف البعثة منطقة هبوط شبه قطبية، وستعمل ليوم قمري واحد (14 يومًا أرضيًا) على السطح؛ فهى لن تكون قادرة على البقاء على قيد الحياة في البرد القارس في ليلة قمرية.