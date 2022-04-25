شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: CNBC: إدارة تويتر قد تعيد النظر فى عرض إيلون ماسك للاستحواذ على المنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية أن مجلس إدارة منصة تويتر Twitter قد يعيد النظر مرة أخرى فى عرض شراء المنصة الذى قدمه إيلون ماسك الرئيس التنفيذى لشركة تسلا.

وأوضحت "سي إن بي سي" أن ماسك قدم عرضا لشراء تويتر بقيمة 46.5 مليار دولار، ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع على الأمر أن مجلس الإدارة يبحث عن عروض أخرى لاسيما بعد إعلان المنصة أحدث نتائجها المالية يوم الخميس المقبل.

وفي وقت سابق، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، أنه جمع 46.5 مليار دولار في إطار مساعيه لشراء حصة مسيطرة في شركة "تويتر"، وفقًا لوثائق قدمها للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وتقدم ماسك بعرض رسمي لجميع المساهمين الحاليين في "تويتر"، بهذا المبلغ النقدي، الذي يتضمن قرضًا بقيمة 25 مليار دولار وأكثر من 21 مليارًا جمعها من مصادر أخرى.