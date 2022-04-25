شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خاصية مبتكرة للغاية من واتسآب تسعد مستخدميه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواقف محرجة كثيرة قد تتعرض لها فى حال كنت متصلاً على واتساب ولا رغبة لك باستقبال رسائل أو الرد عليها، وفقا لتقرير البيان الإماراتية.

وتبعاً لذلك قرر التطبيق الأخضر، إنهاء هذا الإحراج وإعفاءك منه عبر اختبار خاصية مبتكرة للغاية، بهدف منح مستخدميه مزيداً من الخصوصية فى المستقبل، وذلك وفقاً لما نقله الموقع الإلكترونى لتلفزيون "آر تى إل" الألمانى.

ووفق المعلومات يمكنك تنشيط خاصية تمنع بعض الأشخاص في جهات الاتصال الخاصة بهم من رؤية حالة "آخر ظهور" عبر الذهاب إلى الإعدادات، ثم الحساب ثم الخصوصية ثم آخر ظهور ثم جهات الاتصال الخاصة باستثناء "الأشخاص المعنيين".

ويذكر أن الإصدار التجريبى لهذه الخاصية الجديدة أصبح متاحاً لمستخدمي هواتف "أندرويد" منذ بضعة أسابيع، وهو متاح الآن لمستخدمى هواتف "آيفون" أيضاً.

وإذا نجح الاختبار، فمن المتوقع طرح الخاصية الجديدة على مستوى العالم قريباً.

ويشار إلى أنه ومن خلال خاصية "آخر ظهور" على تطبيق "واتساب"، تستطيع جهات اتصال محددة، التعرف على آخر مرة كان فيها المستخدم نشطاً على التطبيق.

وحتى الآن، تسمح خدمة تبادل الرسائل والمكالمات، للمستخدمين بمشاركة هذه المعلومة مع مجموعات محددة، وذلك عبر السماح "للجميع" برؤيتها أو يقتصر ذلك على "جهات الاتصال فقط" أو "لا أحد".