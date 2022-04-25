شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الإختلافات بين طرازات أيفون 14 العادية ونسخ "Pro" فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ طرح سلسلة iPhone 11، تقدم أبل طرازات "Pro" و "non-Pro" لهواتفها الذكية الرائدة، وتشمل الاختلافات الرئيسية بين هذه الطرازات الكاميرا وحجم الشاشة والبطارية، ومع ذلك، يبدو أنه مع سلسلة iPhone 14 القادمة، ستقدم أبل أيضًا اختلافًا كبيرًا في الاتصال بين الهواتف الذكية.

ووفقًا لتقرير حديث صادر عن iDropNews، كشف مصدر أن طرازات "Pro" في تشكيلة iPhone 14 ستحتوي على موصل USB 3.0 Lightning أسرع.

وللتذكير، قدمت أبل منفذ USB 3.0 Lightning مع أول جهاز iPad Pro في عام 2015، ومع ذلك، لم تتم إضافة التكنولوجيا إلى أجهزة iPhone، واعتبارًا من الآن، تعتمد طرز أبل iPhone على تقنية USB 2.0 التي يمكنها فقط نقل البيانات بسرعة 480 ميجابت في الثانية.

وبالنسبة للسياق، فإن منفذ USB 3.0 Lightning قادر على توفير سرعات تصل إلى 5 جيجابت في الثانية.

ومن المتوقع أن تطلق أبل أربعة هواتف ذكية ضمن سلسلة iPhone 14 هذا العام - iPhone 14 و iPhone 14 Max و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max.

وإذا كان التقرير صحيحًا، فسيتمكن مستخدمو iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max من الاستمتاع بسرعات نقل بيانات أسرع، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشف تقرير نشره المنشور أيضًا أنه مع إطلاق الهواتف الذكية الرائدة الجديدة ، قد يوقف عملاق التكنولوجيا أيضًا سلسلة iPhone 11 نظرًا لعمرها.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن هذه الخطوة قد تحدث أيضًا لأن iPhone 11 يسحب المبيعات من iPhone SE 2022 الذي تم إطلاقه حديثًا، والمعروف أيضًا باسم iPhone SE 3، وقد كشف التقرير أيضًا أنه مع إطلاق أجهزة iPhone الجديدة، فإن iPhone 12 ستحصل السلسلة أيضًا على تخفيض في الأسعار ومن المرجح أن يتم تسعيرها بنفس المستوى الذي يوجد به iPhone 11 حاليًا.