شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "أكسيوم -1" تغادر من محطة الفضاء الدولية اليوم بعد أيام إضافية فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تأخير مغادرة مهمة أكسيوم -1 من محطة الفضاء الدولية ليوم آخر بسبب استمرار سوء الأحوال الجوية، ومن المقرر الآن أن تغادر البعثة اليوم الأحد 24 أبريل وفقا لتقرير digitaltrend.

ومن المقرر أن يعود أربعة من أفراد طاقم أول مهمة سياحة فضائية خاصة بالكامل إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) ، أكسيوم -1 إلى ديارهم اليوم.

وقضى سائحو الفضاء عدة أيام إضافية فى محطة الفضاء الدولية مقابل أموالهم، مع تأخير مغادرتهم المحطة الفضائية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكانت هناك ظروف مناخية سيئة فى منطقة الرش قبالة ساحل فلوريدا، لذلك تم تأجيل مغادرة المهمة عدة مرات حتى تحسن الطقس. والآن، اعتمادًا على الطقس الجيد في فلوريدا من المقرر أن يغادر الطاقم من المحطة ويتنقلون بعد ظهر غد.

وفى ختام موجز خاص بالطقس قبل عملية الإنزال المخطط لها اليوم، اختارت فرق NASA و Axiom Space و SpaceX إلغاء محاولة فك الإرساء اليوم بسبب حوض نهاري منخفض للرياح تسبب في حدوث رياح عاتية هامشية في مواقع الرش وهو ما كتبته ناسا يوم السبت 23 أبريل، ويستهدف طاقم Axiom Mission 1 (Ax-1) الآن الخروج من محطة الفضاء الدولية اليوم الأحد .

وقبل مغادرتهم، سيقضي الطاقم يومهم الأخير في المحطة لتعبئة أمتعتهم، والاستعداد لرحلتهم إلى الوطن، والتقاط الصور النهائية من نافذة قبة المركبة الفضائية، وسيكون هناك بث مباشر لمغادرة المهمة من محطة الفضاء الدولية المتاحة، حيث يُظهر إغلاق الفتحة بين المحطة الفضائية و Crew Dragon، وبعد ساعتين فصل Crew Dragon.