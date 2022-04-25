تسريب 9 صور لـ Google Pixel watch الساعة الذكية المنتظرة

Google Pixel Watch هي ساعة ذكية منتظرة، يُسرب عنها الكثير من الكلام منذ فترة طويلة، كأول ساعة ذكية تنتجها الشركة المصنعة لنظام Android، هذه الساعة منتظرة منذ ان تم الإعلان عن صفقة بيع شركة fitbit الى شركة جوجل، الآن لدينا تسريب حول هذه الساعة فتعالى نتحدث عنها

جدول المحتويات 1 ماذا نعرف؟

ماذا نعرف؟ 2 ساعة Google Pixel Watch

ساعة Google Pixel Watch 3 مواصفات Google Pixel Watch ومتى تصدر

مواصفات Google Pixel Watch ومتى تصدر 4 صور Google Pixel Watch

ماذا نعرف؟

يُتوقع ان تصدر الساعة الجديدة في مؤتمر Google I/O القادم في الشهر القادم

الساعة ستكون بنظام Wear OS من Google بالطبع

الصور المُسربة هي لساعة عُثر عليها في مطعم وتم ارسالها لموقع Android Central

يقول المصدر بأنه متأكد بأن هذه هي الساعة الخاصة بجوجل

الصور الخاصة بالساعة تشبه الصور المُسربة للساعة منذ وقت طويل

ساعة Google Pixel Watch

ننتظر إطلاق هذه الساعة من جوجل من فترة طويلة، تحديدًا من عام 2019 حيث قامت جوجل بشراء شركة Fitbit المتخصصة في أجهزة الـWearables او الأجهزة القابلة للإرتداء، وقد توقعنا ان تصدر هذه الساعة مع جهاز Google Pixel 6 في أكتوبر الماضي لكن هذا لم يحدث، لكن لم تتوقف الـRenders الخاصة بالساعة، حتى صار لدينا فكرة كاملة حول التصميم النهائي للساعة المنتظرة.

صور الـRenders

لم يمت المشروع حتى اليوم، فقد أرسل احد الأشخاص الى موقع Android Central صورًا لساعة ذكية جديدة يقول بانها هي الساعة الخاصة بجوجل، الصور الخاصة بالساعة -والتي عُثر عليها في أحد المطاعم- تشبه الـRenders بل تكاد تطابقها بشاشة ذات حواف شبه مختفية بتصميم دائري، يوجد على الساعة زرين بالإضافة الى زر دائري او تاجي Crown، مع وجود مستشعرات الصحة في إطار خاص بهم في ظهر الساعة.

مواصفات Google Pixel Watch ومتى تصدر

حتى الآن لا يوجد لدينا أي كلام رسمي حول مواصفات الساعة المنتظرة، كل ما نعلمه انها ستصدر بنظام Wear OS 3.0 الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة Samsung، كل ما نعرفه اننا ننتظر هذه الساعة في مؤتمر جوجل القادم للمطورين المعروف بإسم Google I/O والذي سيحل علينا في شهر مايو المقبل، ساعة Google Pixel Watch مُنتظرة بشكل كبير، نريد ان نرى كيف ستنافس جوجل ساعة Apple Watch الذكية وكيف ستنشأ ارتباطًا منافسًا لشركة Apple.

صور Google Pixel Watch