شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تبدأ التطوير الهندسي للمرحلة الرابعة من برنامج استكشاف القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الصين التطوير الهندسى للمرحلة الرابعة من برنامجها لاستكشاف القمر هذا العام، حسبما أفاد مسئول فى إدارة الفضاء الوطنية الصينية اليوم الأحد، وقال وو يان هوا، نائب مدير الإدارة، في مراسم إطلاق افتراضية ليوم الفضاء الصيني 2022، اليوم، إنه سيجري إطلاق المسابير القمرية "تشانغ آه-6" و"تشانغ آه-7" و"تشانغ آه-8" تباعا، وستسعى الدولة لتحقيق اختراقات في تكنولوجيات رئيسية وبناء محطة أبحاث قمرية دولية.

وأضاف أن "تشانج آه-6" سيأخذ عينات من الجانب البعيد من القمر. وتخطط الإدارة لإنشاء كوكبة أقمار صناعية حول القمر لتوفير خدمات الاتصال والملاحة.

ويعد الهدف الرئيسى من المرحلة الرابعة هو إجراء استكشاف علمى على القطب الجنوبى للقمر وإنشاء نوع أساسى من محطة للبحث العلمى القمرى، وستنفذ المرحلة الرابعة على 3 خطوات، مع إطلاق المسابير قبل عام 2030.

منذ 3 شهور، ذكرت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء أن الصين وافقت على المرحلة الرابعة من برنامجها لاستكشاف القمر، بما في ذلك بناء محطة بحثية على القمر في غضون العقد المقبل، وقال نائب رئيس الهيئة، وو يان هوا، إن بلاده ستنفذ مهمات استكشاف القمر "تشانج آه-6" و"تشانج آه-7" و" تشانج آه-8" في المستقبل.

وذكر RT، أنه وفق المخططات سيتم اطلاق مسبار " تشانج آه-7" إلى القطب الجنوبي للقمر أولا، ونظرا لأن المسبار " تشانج آه-6" سيكون داعما لمهمة " تشانج آه-5" لإعادة العينات، فسيتم إطلاقه بعد " تشانج آه-7" لإحضار عينات من القطب الجنوبي للقمر.