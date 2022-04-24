شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يختبر ميزة جديدة لمستخدمى أيفون .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تويتر أنه يختبر ميزة جديدة لمستخدمي أبل أيفون تتيح لهم تشغيل أو إيقاف تشغيل التسميات التوضيحية باستخدام زر، ووفقًا للشركة، سيتم أيضًا طرح الميزة لمستخدمي أندرويد قريبًا.

وأعلنت الشركة عن هذه الخطوة في تغريدة عبر الحساب الرسمي لها، حيث قالت "تسميات توضيحية للفيديو أو بدون تسميات توضيحية، أصبح من السهل الآن اختيار بعضكم على iOS وقريبًا على أندرويد، وفي مقاطع الفيديو التي تتوفر بها تسميات توضيحية ، نقوم باختبار خيار إيقاف / تشغيل التسميات التوضيحية باستخدام زر "CC" جديد.

ووفقًا للفيديو الذي تشاركه المنصة، إذا تم طرح الميزة، فسيكون المستخدمون قادرين على رؤية زر "CC" جديد في الزاوية اليمنى العليا من الفيديو، وتجدر الإشارة إلى أن الزر سيكون متاحًا فقط على مقاطع الفيديو التي تم تمكين التسميات التوضيحية بها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، طرح تويتر أيضًا ميزة إمكانية وصول جديدة ستساعد المستخدمين على فهم المحتوى في الصورة بشكل أفضل، وباستخدام الميزة الجديدة، يمكن للمستخدمين رؤية خيار في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة.

ومن خلال النقر عليها، يمكن للمستخدمين رؤية وصف الصورة، وتسمح إضافة أوصاف الصور للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر أو استخدام التكنولوجيا المساعدة أو الذين يعيشون في مناطق ذات نطاق ترددي منخفض أو لديهم إعاقة معرفية بالمساهمة على تويتر.

ويعمل تويتر أيضًا على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تحرير تغريدة بمجرد نشرها، وستختبر الشركة الميزة فقط لمستخدمي تويتر Blue في البداية، واعتبر مستخدمو الإنترنت إعلان الشركة في البداية مزحة حيث تمت مشاركته في يوم كذبة أبريل،ومع ذلك، قامت الشركة لاحقًا بوضع خططها حول الميزة.