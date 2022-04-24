لينوفو تكشف عن أول إصدار بحجم 16 إنش من سلسلة ThinkPad

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ 8 ثواني

أعلنت شركة لينوفو مؤخراً عن جهاز ThinkPad T16 Gen 1 وهو أول إصدار بحجم 16 إنش من سلسلة أجهزة ThinkPad.

يتميز جهاز ThinkPad T16 Gen 1 بشاشة IPS LCD بحجم 16 إنش وأبعاد 16:10، كما تأتي الشاشة بدقة عرض 2.5K، وتدعم سطوع 500 nit، وتغطية لونية بنسبة 100% من sRGB، مع نموذج يدعم خاصية اللمس في الشاشة إختياري.

كما تقدم لينوفو جهاز ThinkPad T16 بالجيل 12 من معالجات إنتل Alder، مع سلسلة كرت الشاشة Ryzen 6000 Pro من AMD، حيث تتوفر نماذج برقاقة Intel Core i7 من سلسلة U أو P، مع ذاكرة عشوائية 48 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR4، وسعة تخزين 2 تيرابايت في سعة PCIe Gen 4 SSD.

أيضاً يتوفر ThinkPad T16 بنماذج تتضمن كرت الشاشة MX550 أو RTX 2050 من Nvidia، من جانب أخر يأتي النموذج المميزة بكروت الشاشة من AMD مع ذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في LPDDR5 بسرعة 6400MHz، مع سعة تخزين 2 تيرابايت في PCIe Gen 4 SSD، ويتوفر هذا النموذج بمعالجات Ryzen 7 PRO 6000.

ويتوفر الجهاز بقدرة بطارية 52.5Wh أو 86W، مع شاحن يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة تصل 135W مع النموذج المميز بقدرة بطارية 86Wh ومعالجات إنتل.

كما يدعم ThinkPad T16 تقنية WiFi 6E، والبلوتوث 5.2، ويتوفر نموذج LTE إختياري، وللإتصال يضم الجهاز اثنان من منافذ USB-C، و2 من منافذ USB-A 3.2 Gen 1، ومنفذ HDMI 2.0b، وأيضاً منفذ RJ45، مع مدخل 3.5مم للسماعات.

وتأتي الأجهزة المميزة بمعالجات إنتل بمنافذ USB-C بمعايير Thunderbolt 4، بينما تأتي أجهزة AMD بمنافذ USB-C 3.2 Gen 2.