انطلاق سلسلة هواتف Oppo K10 5G في السوق الصيني اليوم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أبريل 2022 07:16 مساءً - أطلقت شركة Oppo بشكل رسمي الأحد سلسلة هواتف Oppo K10 5G التي تتضمن الإصدار الرئيسي مع هاتف Oppo K10 Pro.

هاتف Oppo K10 5G

يعد هاتف Oppo K10 5G أول الهواتف الذكية المميزة بمعالج Dimensity 8000 MAX، التي تدعم تجربة ألعاب مميزة دون الإستنفاذ السريع لقدرة البطارية.

كما يدعم الهاتف الإتصال بتقنية WiFi 6، وشبكات 5G، أيضاً يضم معايير LPPDR5 في الذاكرة وسعة UFS 3.1، وهي مواصفات تعزز تجربة الألعاب.

ويضم الهاتف شاشة LTPS LCD بحجم 6.59 إنش، وجودة عرض FHD، ومعدل تحديث 120Hz، وتدعم الشاشة سطوع 600 nit.

أيضاً تقدم Oppo هاتف Oppo K10 5G بقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 67W.

ولتجربة ألعاب مميزة تقدم Oppo هاتف Oppo K10 5G بمحرك اهتزاز خطي X-axis ليقدم إستجابة لمسية بأعلى جودة وكفاءة في الألعاب والذي طور بالتعاون مع Razer لدعم المستخدمين بتجربة تحاكي لوحة مفاتيح ميكانيكية في الألعاب.

ويتضمن Oppo K10 5G إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 112 درجة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي في ثقب الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل.

هاتف Oppo K10 Pro

وينطلق Oppo K10 Pro برقاقة معالج Snapdragon 888، مع تبريد بخار في فولاذ مقاوم للصدأ، كما يأتي Oppo K10 Pro بشاشة E4 OLED من سامسونج بحجم 6.62 إنش، وجودة عرض FHD، ومعدل تحديث 120Hz، وتدعم الشاشة سطوع 500 nit والذي يصل إلى 1300 nit.

كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 80W، وفي إعدادات الكاميرة يضم Oppo K10 Pro مستشعر Sony IMX766 رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري.

ويأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر Macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وتؤكد Oppo على كفاءة الهاتف في التصوير في ضوء النهار وأيضاً الإضاءة المنخفضة، كما يضم الهاتف مستشعر سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

ومن المقرر أن يتوفر هاتفي Oppo K10 5G وOppo K10 Pro بواجهة ColorOS 12 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 12.

سعر هاتف Oppo K10 5G

نموذج بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 308 دولار

نموذج بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 339 دولار

نموذج بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 385 دولار.

سعر هاتف Oppo K10 Pro

نموذج بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 385 دولار

نموذج بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 431 دولار

نموذج بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 493 دولار.