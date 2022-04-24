شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الوكالة الروسية الفضائية تهنئ الصين بيوم رواد الفضاء وتكشف عن التعاون المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية دميتري روجوزين عن تقدير موسكو العالي للتعاون مع الصين في تنفيذ المشاريع الفضائية.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، جاء ذلك في رسالة تهنئة مصورة بعثها روغوزين إلى إدارة الفضاء الوطنية الصينية بمناسبة يوم رواد الفضاء الذي تحتفل به الصين في 24 أبريل من كل عام.

وقال روغوزين في تهنئته: "تقدر روس كوسموس (وكالة الفضاء الروسية) عاليا التعاون الروسي الصيني في مجال الأنشطة الفضائية.. باسمي شخصيا ونيابة عن كل العاملين في قطاع الصواريخ والفضاء الروسي اتوجه بالتهانئ القلبية لجمهورية الصين الشعبية في يوم رواد الفضاء الصيني".

وأعاد روجوزين إلى الأذهان أن 52 عاما مرت على إطلاق أول قمر صناعي صيني Dongfanghong-1، وأضاف: "خلال الفترة المنصرمة مذاك، تمكنت الصين من تحقيق نتائج مذهلة وأصبحت بحق إحدى القوى الفضائية الرائدة في العالم".

من جانبه، أكد السفير الروسي لدى الصين أندري دينيسوف اليوم الأحد أن روسيا تتطلع إلى تطوير التعاون النشط مع الصين في قطاع الطيران والفضاء، وستساهم في تنفيذ المشاريع المشتركة في هذا المجال.