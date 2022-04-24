شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه مبادرة B3W وإزاى بتساعد فى تحقيق أهداف بيئية واقتصادية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت دول مجموعة السبع "G7" مبادرة إعادة بناء عالم أفضل في يونيو 2021، وتشمل هذه الدول على كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ولكن ما هي هذه المبادرة وفقا لما ذكره موقع "GK Today"، وكيف تساهم في تحقيق أهداف بيئية وخطوات مهمة تخص البنية التحتيه.



تفاصيل المبادرة في 4 نقاط تفاصيل المبادرة في 4 نقاط • تسمى المبادرة أيضًا بـ B3W، والتي تقودها الولايات المتحدة، وتهدف المبادرة إلى معالجة البنية التحتية التي تبلغ قيمتها 40 تريليون دولار أمريكي والتي تحتاجها البلدان النامية، وهذا سيتحقق بحلول عام 2035.

• ستحفز B3W التمويل من القطاع الخاص، وتدعم المستثمرين المهتمين بالمناخ والتكنولوجيا الرقمية والصحة.

• تم انشاؤها على شبكة Blue Dot، وكان تم تشكيل شبكة Blue Dot من جانب اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، وتوفر شبكة Blue Dot تقييمًا واعتمادًا لمشاريع البنية التحتية، وتم إطلاقها في عام 2019 بمنتدى الأعمال الهندي والمحيط الهادئ الذي عقد في بانكوك، وتهدف إلى بناء شبكة تقرض لبناء الجسور والطرق والموانئ والمطارات ومحطات الطاقة.

• تهدف B3W إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والترابط الإقليمي.

وتعد B3W لها أهمية أكبر لمواجهة الحكم الصيني في السوق الدولية، حيث إنه في عام 1979، كان اقتصاد الصين أصغر من اقتصاد إيطاليا، ومع ذلك، بعد إدخال إصلاحات السوق وفتح الاستثمار الأجنبي، أصبحت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهي أيضًا الشركة الرائدة عالميًا في مجموعة من التقنيات الجديدة، وستؤدي مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين إلى شبكات إنتاج دولية تتمحور حول الصين وتكامل اقتصادي مركزي للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لذلك جاءت هذه المبادرة للتصدى لهذا الأمر.