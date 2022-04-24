شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يسخر من بيل جيتس برمز تعبيرى مثير للجدل فى تغريدة لاذعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سخر إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا للسيارات ذاتية القيادة، من بيل جيتس، بتغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، حيث نشر صورة لرجل الأعمال ومؤسس مايكروسوفت، جنبًا إلى جنب مع رمز تعبيري للرجل الحامل المثير للجدل من آبل.

ونشر إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم والرئيس التنفيذي لشركة تسلا الأمريكية، صورة ردًا على منشور سابق له، يوم الجمعة، يظهر فيه 6 مقنعين، وكتب فى تعليقه عليه: "مجلس حظر الظل يراجع تغريدة".

وفى هذا الصدد، قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، "يمكن أن تثير النكتة السيئة، غضب موظفي تويتر، الذين أغضبهم محاولات "ماسك" المستمرة لشراء الشركة، بعد أن قال إنه سيتخذ موقفًا متشددًا يدعم حرية التعبير".

ويرجع ذلك إلى أن الرموز التعبيرية للرجل الحامل تهدف إلى أن تكون شاملة للأشخاص المتحولين جنسياً - حيث يستهدف ماسك بشكل متكرر ما يراه بمثابة تجاوز، بينما يصر مرارًا وتكرارًا على أنه لا يحمل أي نوايا سيئة تجاه مجتمع LGBTQ .



تغريدة ايلون ماسك عن بيل جيتس

فيما اشتكى الكثيرون من "ماسك"، واتهموه بأنه متحول جنسيًا من خلال تغريدة عام 2020، بالإضافة إلى وصفه بـ"المتنمر"، لكن آخرين قالوا إنه نفس الهواء النقي الذي يحتاجه الأمريكيون ضد الرقابة التكنولوجية الكبيرة.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن ردود فعل إيلون ماسك، أغنى رجل فى العالم، على حساب الملياردير بيل جيتس، أثارت ردود فعل متباينة على "تويتر"، حيث كتب أحد المستخدمين: "كيف يكون هذا الرجل مثل هذا الهمجي".

ويشار إلى أن بيل جيتس، ثالث أغنى رجل في العالم بعد إيلون ماسك، وجيف بيزوس، أخذ لقطة في وقت سابق من هذا العام من الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بعد أن أعلن صانع السيارات الكهربائية عن شراء 1.5 مليار دولار من البيتكوين.

وقال جيتس لـ Bloomberg يوم الخميس: "يمتلك أيلون الكثير من المال وهو متطور للغاية، لذلك لا أشعر بالقلق من أن عملة البيتكوين الخاصة به سترتفع أو تنخفض بشكل عشوائي".



التعليقات

ويذكر أن الملياردير، إيلون ماسك، أكد – في وقت سابق اليوم - صحة نصوص مسربة دارت بينه وبين نظيره، بيل جيتس، والتي يتضح من ‏خلالها أن الأخير يسعى لبيع شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية التي يمتلكها ماسك.‏

كما توضح المحادثات المسربة أن إيلون ماسك رفض قبول عمل خيري من بيل جيتس بسبب نواياه في بيع "تسلا"، وذلك عن طريق بيعه على المكشوف أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية، ووفقًا لما ذكره موقع "سبوتنيك"، عندما يبيع المستثمرون الأسهم، فإنهم يراهنون على أن سعر الأصل سينخفض.

وفي النصوص المسربة، يسأل إيلون ماسك بيل جيتس: "هل لا يزال لديك مركز قصير بنصف مليار دولار في تسلا؟"، ليجيبه جيتس: "آسف لأنني لم أغلقه. أود أن أناقش إمكانيات العمل الخيري".

لكن كان رد ماسك على مؤسس شركة "مايكروسوفت": "آسف، لا أستطيع أن آخذ عملك الخيري على محمل الجد عندما يكون لديك مركز قصير هائل ضد "تسلا"، الشركة التي تبذل قصارى جهدها للمساهمة في حل مشكلة تغير المناخ".

واضطر إيلون ماسك للتأكيد على محادثته المسربة مع بيل جيتس، بعد أن نشرها أحد المغردين على "تويتر"، وسأله بشكل شخصي إن كانت تلك التسريبات الحقيقية أم لا، لكنه أوضح للمغرد، أنه لم يقم بتسريب المحادثات لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مرجحا أن يكون من فعل ذلك هم أصدقاء أصدقائه.

بعد ذلك، أشار إيلون ماسك إلى أنه سأل بيل جيتس عما إذا كان لديه بما قيمته نصف مليار دولار من أسهم "تسلا"، بعد أن سمع ذلك من عدة أشخاص، وأردف: "لذا فإن الأمر ليس سريا للغاية".