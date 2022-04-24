شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة "بروجرس" الروسية تتجنب حطاما فضائيا وتصحح مسارها فجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت مركبة الفضاء الروسية "بروجرس إم إس 18"، تصحيحا مفاجئا لمدار محطة الفضاء الدولية، بعد ظهور حطام فضائي يهدد المحطة حسبما نقلت RT.

وبحسب البيان الصادر عن "روس كوسموس"، فقد قامت مركبة الفضاء الروسية "بروجرس إم إس 18"، بسحب محطة الفضاء الدولية وتعديل مسارها وتجنيبها أي اصطدام محتمل.

وأشار البيان إلى أن الحطام الفضائي أصبح خلف المحطة الدولية وأن مركبة الشحن الروسية أخذت محطة الفضاء الدولية بعيدا عن الاصطدام.

وتابع البيان، "تم تشغيل نظام الدفع للسفينة الروسية، أعطى تشغيل المحركات للمحطة دفعة قدرها (1 م / ث)، مما أدى إلى زيادة ارتفاع طيران المحطة بمقدار 1.8 كيلومترا. بعد المناورة التصحيحية يكون الحد الأدنى لارتفاع المحطة 413.91 كيلومترا والحد الأقصى 437.54 كيلومترا".

وأضاف: "لهذه المناورة، تم استخدام محركات سفينة الشحن Progress MS-18، والتي عملت لمدة 623 ثانية، وكانت النبضات 1.0 م / ث. بعد المناورة التصحيحية، زاد ارتفاع مدار المحطة في السابق بمقدار 1.8 كيلومتر".

ويضمن الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية تنفيذ تصحيحات مدار محطة الفضاء الدولية، ويتم تنفيذها 11 مرة في السنة وسطيا.