جوجل تحذف كل تطبيقات تسجيل المكالمات بداية من 11 مايو 2022

جوجل قررت حذف كل تطبيقات تسجيل المكالمات بداية من يوم 11 مايو لهذا العام، اعني هنا تطبيقات الطرف الثالث الموجودة على متجر Google Play، جوجل منذ فترة طويلة وهي ضد فكرة تسجيل المكالمات لدرجة انها أضافت هذه الخاصية الى تطبيق الإتصال الخاص بها بصعوبة، حتى انك ان قمت بتسجيل مكالمة باستعمال تطبيق جوجل سيظهر للطرف الآخر إشعار بأنك قد قمت بتسجيل هذه المكالمة، لذلك لا أجد الأمر غريبًا على جوجل، تعالى نتحدث عن هذا الأمر قليلًا

جوجل ستحذف كل تطبيقات تسجيل المكالمات

نحو المزيد من الخصوصية جوجل تقوم بالتعديل على الـAPI الخاص بإمكانية الوصول على اندرويد، نتيجة هذه التعديلات ستمنع جوجل تطبيقات الطرف الثالث من استعمال هذا الـAPI مما يمنع هذه التطبيقات من الوصول الى المكالمات ويمنعها من تسجيل المكالمات تمامًا، هذا الأمر يُطبق على تطبيقات الطرف الثالث التي يتم تحميلها من على متجر جوجل بلاي فقط لكن باقي التطبيقات الخاصة بالنظام الداعمة لهذه الخاصية لن تتأثر، أي ان مُسجل المكالمات المدمج في النظام لن يتأثر بقرار جوجل الأخير.

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قد تتعجب من الأمر خاصة ان تسجيل المكالمات وتطبيقات تسجيل المكالمات من الأمور الشائعة في هواتف اندرويد والكثير من المستخدمين يميلون لإمتلاك تطبيق لتسجيل المكالمات على هاتفهم، لكن لا أتعجب من الأمور ولا يجب ان تتعجب فجوجل منذ فترة طويلة وهي ضد تسجيل المكالمات، حتى أنها عندما أضافت الخاصية لتطبيق المكالمات الخاص بها أضافتها مع إضافة رسالة تحذير للطرف الثاني بأن المكالمة يتم تسجيلها، ناهيك عن القوانين التي تجرم تسجيل المكالمات بدون تصريح في بعض دول العالم لذلك لا تتعجب من هذا الأمر

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