أفضل 5 طرق لإصلاح عدم ظهور صورة الملف الشخصي على واتساب

يعتبر واتساب واحدًا من أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي ويمتلك قاعدة مستخدم كبيرة حول العالم وذلك نظرًا لسهولة التسجيل فيه فقط تحتاج إلى رقم هاتفك وشبكة واي فاي أو بيانات الهاتف لتتمكن من إرسال الرسائل النصية وإجراء محادثات الفيديو مع أصدقاء بدون أي قيود وغيرها من الميزات المختلفة، ولكن غالبا ما يواجه البعض مشكلة عدم ظهور صورة الملف الشخصي على واتساب، وخلال المقال نستعرض أفضل الطرق للتغلب على مشكلة عدم ظهور صورة الملف الشخصي على تطبيق WhatsApp.

أفضل طرق لإصلاح عدم ظهور صورة الملف الشخصي على واتساب

قد يرجع ذلك إلى التبديل إلى هاتف جديد أو تغيير صورة الملف الشخصي الخاصة بك فحينها قد تختفي، وإليك أهم الحلول السريعة لحل مشكلة عدم ظهور الصورة الشخصية على WhatsApp لمساعدتك في حل هذه المشكلة

التحقق من إعدادات ظهور صورة الملف الشخصي

يوفر واتساب للمستخدمين ميزة اختيار من يمكنه رؤية صورة الملف الشخصي، فإذا قمت باختيار “لا أحد” فلن تظهر صورة الملف الشخصي الخاصة بك لأي شخص، لذا عليك التحقق من تلك الإعدادات ولكن في البداية عليك التأكد من تحديث تطبيق WhatsApp إلى أحدث إصدار ومن ثُم إتباع الخطوات التالية للتحقق من إعدادات ظهور صورة الملف الشخصي:

فتح تطبيق WhatsApp والضغط على قائمة النقاط الثلاثية في أعلى اليمين.

الضغط على خيار الإعدادات Settings.

النقر على خيار الحساب Account في أعلى القائمة.

الضغط على إعدادات الخصوصية Privacy setting.

إعدادات ظهور صورة الملف الشخصي إعدادات ظهور صورة الملف الشخصي

حدد صورة الملف الشخصي التي تريدها ومن ثم يمكنك الاختيار إذا كنت ترغب في أن تظهر لجهات الاتصال الخاص بك أو تظهر للجميع.

النقر على خيار تأكيد.

عليك سؤال بعض جهات اتصالك على WhatsApp إذا كان بإمكانهم رؤية صورة الملف الشخصي الخاصة بك أم لا.

منح WhatsApp إذن الوصول إلى جهات الاتصال

يحتاج كل تطبيق ليعمل بشكل صحيح عدد من الأذونات، فإذا قمت بتعيين صورة الملف الشخصي لكي تكون مرئية فقط لجهات الاتصال الخاصة بك، فإن WhatsApp يحتاج إلى معرفة جهات الاتصال لذا يحتاج إذن للوصول إلى جهات اتصالك على هاتفك وإن لم تمنحه تلك الإذن فحينها لن تظهر صورة الملف الشخصي لجهات اتصالك، وإليك كيفية منح واتساب إذن الوصول إلى جهات الاتصال:

فتح قائمة التطبيقات على هاتفك والبحث عن تطبيق واتساب.

الضغط لفترة طويلة على التطبيق حتى تظهر نافذة منبثقة.

الضغط على علامة ‘i’للوصول إلى إعدادات التطبيق.

النقر على خيار الأذونات Permissions.

إذن الوصول إلى جهات الاتصال إذن الوصول إلى جهات الاتصال

الضغط على خيار جهات الاتصال وتحديد خيار السماح بالوصول.

يحتاج التطبيق إلى دقائق محدودة لمزامنة جهات الاتصال الخاصة بك، وحينها يجب أن تكون صورة الملف الشخصي مرئية لجهات الاتصال الخاصة بك.

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إزالة صورة الملف الشخصي وإعادة إضافتها

إذا كنت قد قمت بالتبديل من هاتف قديم إلى آخر جديد فبشكل تلقائي يتم نقل كافة بيانات WhatsApp بما في ذلك الصورة الشخصية ولكن في بعض الأحيان قد لا تظهر تلك الصورة لاسيما عند التبديل من هاتف أندرويد إلى أيفون أو العكس لذا فمن الأفضل إزالة صورة الملف الشخصي وإعادة إضافتها مرة أخرى، وإليك الخطوات:

فتح تطبيق WhatsApp من على هاتفك والنقر على قائمة النقاط الثلاثة في أعلى اليمين.

الضغط على الإعدادات والنقر على خيار صورة الملف الشخصي.

الضغط على علامة الكاميرا الصغيرة أسفل صورة الملف الشخصي ثم الضغط على خيار الحذف لإزالة صورة الملف الشخصي.

تحميل صورة جديدة تحميل صورة جديدة

النقر فوق رمز الكاميرا مرة أخرى واختيار ما إذا كنت تريد تحميل صورة جديدة من معرض الصور من على هاتفك أو التقاط صورة باستخدام الكاميرا.

مسح ذاكرة التخزين المؤقتة للواتساب

قد يؤدي مسح ذاكرة التخزين المؤقتة إلى إصلاح بعض المشكلات في حالة لم تنجح أي من الحلول التي تم ذكرها في الأعلى.

فتح قائمة التطبيقات والبحث عن تطبيق WhatsApp.

الضغط لفترة طويلة على تطبيق WhatsApp حتى تظهر النافذة المنبثقة.

الضغط على علامة ‘i’ للوصول إلى قائمة إعدادات التطبيق.

النقر على خيار التخزين.

مسح ذاكرة التخزين المؤقتة للواتساب مسح ذاكرة التخزين المؤقتة للواتساب

النقر على مسح ذاكرة التخزين المؤقت.

حذف تطبيق WhatsApp وإعادة تثبيته

يعتبر إلغاء تثبيت تطبيق WhatsApp وإعادة تثبيته مرة أخرى هو الخيار الأخير أمامك لحل مشكلة عدم ظهور صورة الملف الشخصي، فيمكن عند تثبيت إصدار أحدث من متجر جوجل بلاي تُحل تلك المشكلة.

ستساعدك اتباع الخطوات السابق ذكرها في استعادة صورة الملف الشخصي على WhatsApp حتى تتمكن جهات الاتصال الخاصة بك من رؤيتها.