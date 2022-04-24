يحارب هدر الطاعم.. تطبيق مصري مميز لتصريف الأكل الزائد بأفضل الطرق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 24 - أبريل - 2022 3:02 مساءً

أطلقت منة شاهين تطبيق تكية، الذي يسمح لمقدمي الطعام من المطاعم والفنادق والسوبر ماركت بعرض الأكل الزائد مجانا للجمعيات الخيرية، أو بيعه بسعر أقل للمستهلك يصل إلى ٥٠ ٪.

وقد انطلق التطبيق في أبريل ٢٠١٩ على نطاق ضيق في محافظة القاهرة، ليصل الآن إلى ٥ محافظات، القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والشرقية، وأسوان.

يمكن للمصريين الآن المساهمة في الحد من هدر الطعام عن طريق طلب فائض الطعام الطازج من المطاعم والموردين الآخرين بأسعار مخفضة وذلك عبر تطبيق تكية.

كما يمكن للمستخدمين في أكثر دول العالم العربي ازدحاما بالسكان طلب وجبات الطعام وإرسالها إلى الجمعيات الخيرية. ويساعد التطبيق المطاعم كذلك على التبرع بفائض الطعام لديها مجانا.

التطبيق أسسه الزوجان منة شاهين، المقيمة في دبي، وزوجها ماكس هارتسن وأطلقاه في عام 2019.

عن فكرة التطبيق تتحدث منة شاهين “الأبليكيشن هي فكرتها بسيطة إن هي بتسمح لأي مورد طعام إنه هو عنده (سيربلس فود) أكل فائض صالح للاستخدام طازة مافيهوش أي مشاكل إنه هو يقدر يبيعه بنص التمن للمستهلك العادي أو يتبرع بيه مجانا للجمعيات الخيرية”.

وقال هارتسن إنهم تمكنوا من توفير حوالي 40 ألف وجبة في عام 2021. وأضاف “نحن فخورون جدا بهذا”.

وأوضحت شاهين أنه بينما يعتمد التطبيق الآن على نموذج من المورد إلى المستهلك، فإن المرحلة المستقبلية من المشروع ستقدم نموذجا من المورد إلى المورد، ومن خلاله يمكن للمتاجر الكبرى بيع فائض منتجاتها إلى المطاعم بأسعار مخفضة.

وقالت “فكرة تكية مبنية على إحنا بنسميها حاجة بتعمل (تريبل وين) الفوز الثلاثي، بمعنى أنت لما المشترك لما أنا كيوزر (مستخدمة) بطلب من تكية بوفر فلوس خمسين في المية، لما أنا كبروفايدر (مورد) أو كمطعم بحط الأكل على تكية بعمل ربح أعلى، أنا جمعية خيرية على تكية بقدر يجيلي وجبات مجاني، بس الفكرة إن إحنا ضمينا كل الناس دي إنها بتساهم في تقليل التلوث البيئي، ففكرة تكية مش أنا اللي بقلل التلوث البيئي، ده إحنا عملنا كوميونيتي المجتمع كله بضغطة صباع بيقدر يقلل التلوث البيئي”.

وعبر المؤسسان عن أملهما في العمل عبر سلسلة التوريد الغذائي وتقليل الفاقد من طعام المزارع أيضا.

وقالت منة شاهين “في رمضان عشان الناس عايزة تتبرع أكتر فالموديل بتاعي إن أنا اشتري وأتبرع ده بيشتغل بقوة، عندنا مطاعم بتبقى عندها وجبات أكتر عايزة تتبرع بيها، عندنا حتى الناس اللي عندهم كيترينج سيرفيسز (خدمات المطاعم)، بيبقى عندهم وجبات أكتر، عندنا كمية وجبات كتيرة جدا بتروح للجمعيات الخيرية، بنقدر نقلل من التلوث أكتر، بدل ما يبقى شهر هدر بيبقى شهر تقليل من التلوث أكتر من الشهور التانية، وبيبقى شهر فيه تبرع أكتر وشهر الجمعيات الخيرية بيجيلها سابلاي (إمدادات) أكتر”.

تشير التقديرات إلى أن نفايات الطعام المنزلية في مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 100 مليون نسمة، تصل إلى 91 كيلوجراما للفرد سنويا، وفقا لتقرير مؤشر نفايات الطعام التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي نُشر في عام 2021.