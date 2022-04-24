ميزة جديدة من واتس آب بشأن المكالمات الجماعية

الشارقة - اميمة ياسر - طرح تطبيق واتس آب، ميزة جديدة لنظام iOS، تسمح بإضافة 32 جهة اتصال في المكالمات الجماعية.

وستبدأ الميزة في الظهور للمستخدمين في بلدان محددة، حيث قال تقرير: "المكالمات الجماعية تدعم الآن 32 مشاركًا وتتضمن واجهة محدثة مع تخطيط صوت اجتماعي وإبراز مكبر صوت وأشكال موجية".

وفي السابق ، سمحت منصة المراسلة المملوكة لشركة Meta لثمانية مشاركين فقط في المكالمات الجماعية عبر كل من أندرويد و iOS، ومع ذلك ، يمكن لمستخدمي iOS الآن إضافة ما يصل إلى أربعة أضعاف المشاركين في المكالمات الجماعية وهو أمر ممكن فقط في مجموعات واتس آب.

وقام واتس آب أيضًا بتحديث كيفية عرض المشاركين في المكالمة على الشاشة لتناسب العدد المتزايد من الأعضاء، وسيتم تصنيف مستخدمي واتس آب المختلفين في المكالمة الجماعية باستخدام صور الموجي، ويدعي التقرير أن هذه الميزة متاحة الآن لنظام iOS مع تحديث الإصدار الجديد 22.8.80 ويبلغ حجمه 109.7 ميجا بايت.

ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن هذه الميزة غير متوفرة لسطح المكتب. يمكن أن تكون هذه الميزة الجديدة إضافة مفيدة لمستخدمي واتس آب لأنها متوفرة بالفعل على Telegram.