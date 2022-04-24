شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إضافة "ستيكر اللوكيشن" في "حالتك" على واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقال إن واتس آب بدأ في طرح تحديث تجريبي جديد لمستخدمي أندرويد، ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، فإن التحديث التجريبي الجديد يجعل إصدار التطبيق يصل إلى 2.22.10.7، ويكشف التقرير أنه تم العثور على مراجع لملصق الموقع المعاد تصميمه في التحديث التجريبي.

وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ، يسمح لك ملصق الموقع بإضافة ملصق مع موقعك على حالة واتس آب الخاصة بك، الملصق مشابه تمامًا للملصق الموجود على انستجرام، ويمكنك استخدام الملصق لإضافة موقعك الحالي أو أي موقع آخر من الخريطة بناءً على الحالة التي تريد مشاركتها، ولمعرفة كيفية إضافة موقع في حالة واتس آب ، يمكنك اتباع هذه الخطوات:

1.افتح تطبيق واتس آب على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد أو iOS.

2. اسحب لليمين من الشاشة الرئيسية للانتقال إلى قسم الحالة. يحتاج مستخدمو iPhone إلى النقر على أيقونة الكاميرا بعد التمرير لليمين للوصول إلى النافذة.

3.استخدم الكاميرا داخل التطبيق للحصول على الصورة أو الفيديو الذي تريد مشاركته، ويمكنك أيضًا تحديد خيار مشاركة الملف من معرض الصور الخاص بك.

4. الآن في نافذة التحرير ، انقر فوق رمز الرموز التعبيرية في الجزء العلوي من الشاشة.

5. ضمن ملصقات المحتوى ، انقر فوق ملصق الموقع بجوار الساعة.

6. يمكنك اختيار موقعك الحالي أو يمكنك العثور على موقع باستخدام شريط البحث.

7. سيكون الملصق بالموقع الذي حددته مرئيًا الآن على حالتك. يمكنك النقر فوقه لتغيير التصميم ويمكنك أيضًا تحريكه تمامًا مثل أي ملصق آخر.

8. بمجرد الانتهاء، شارك حالتك.