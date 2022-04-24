شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: شبكة الإنترنت الفضائى تتصدى لهجوم تشويش روسى فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن أن شبكة SpaceX للانترنت الفضائى "Starlink" التابعة لإيلون ماسك تصدت لمحاولة شنها مهاجمون روس لتشويش الشبكة في أوكرانيا، وهذه الشبكة عبارة عن كوكبة من أكثر من 2000 قمر صناعي في مدار أرضي منخفض، تبث اتصالات الإنترنت إلى أطباق حول العالم، مع وجود كبير في أوكرانيا، حيث تم تقديمها لإبقاء البلاد على الإنترنت وسط الغزو الروسي المستمر.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال ماسك مؤخرًا، إنهم قاوموا جميع محاولات القرصنة والتشويش وكانوا يركزون جهود SpaceX على تدابير مضادة على حساب مشاريع أخرى.

كان Dave Tremper، من مكتب وزير الدفاع، يتحدث في مؤتمر C4ISRNET عندما أكد محاولات التشويش الروسية على Starlink.

وقال، إنه بعد يوم واحد من ظهور تقارير عن هجوم التشويش الروسي في أوكرانيا لأول مرة، قامت شركة SpaceX بتحديث شبكتها بكود جديد يعمل على حل المشكلة.

أشاد Tremper بـ SpaceX لخفة حركته، لا سيما بالطريقة التي تمكنت بها Starlink من الترقية عند ظهور تهديد.

يعني الرمز الجديد الذي تم تقديمه لـ SpaceX أن خط الهجوم المستخدم لحظر الإنترنت في أوكرانيا لم يعد فعالاً بعد الآن

يُعتقد أن هناك حوالي 5000 محطة طرفية من Starlink تعمل في أوكرانيا، وقد أشارت تقارير سابقة إلى أنها قد تشكل خطرًا على المستخدمين، وذلك لأن الطبق المميز وإشارات الراديو القابلة للتتبع يمكن أن تستخدمها القوات العسكرية الروسية لاستهداف مواقعها.

بينما يقول المسؤولون إن نظام ستارلينك للأقمار الصناعية التابع لإيلون ماسك يمنح القوات الأوكرانية ميزة الفوز في حرب الطائرات بدون طيار حيث تقاوم الأمة بالتكنولوجيا لتعقب الغزاة الروس.