شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبي يوافق على قواعد الإنترنت لجوجل وفيسبوك وعمالقة التكنولوجيا الآخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دول الاتحاد الأوروبي والمشرعون في الاتحاد الأوروبي اليوم السبت إلى اتفاق بشأن القواعد الجديدة التي تتطلب من عمالقة التكنولوجيا بذل المزيد من الجهد لمراقبة المحتوى غير القانوني على منصاتهم ودفع رسوم للمنظمين الذين يراقبون امتثالهم.

وجاء الاتفاق بعد أكثر من 16 ساعة من المفاوضات، قانون الخدمات الرقمية (DSA) هو الشق الثاني لاستراتيجية رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي Margrethe Vestager لكبح جماح وحدة Alphabet Google و Meta وعمالقة التكنولوجيا الأمريكيين الآخرين.

وقال فيستيجر في تغريدة: "لدينا اتفاق بشأن DSA: قانون الخدمات الرقمية سوف يتأكد من أن ما هو غير قانوني في وضع عدم الاتصال يُنظر إليه أيضًا ويتم التعامل معه على أنه غير قانوني عبر الإنترنت - وليس كشعار أو واقع".

وبموجب DSA ، تواجه الشركات غرامات تصل إلى 6 ٪ من مبيعاتها العالمية لانتهاك القواعد بينما قد تؤدي الانتهاكات المتكررة إلى حظرها من ممارسة الأعمال التجارية في الاتحاد الأوروبي.

وتحظر القواعد الجديدة الإعلانات الموجهة للأطفال أو التي تستند إلى بيانات حساسة مثل الدين والجنس والعرق والآراء السياسية، وسيتم أيضًا حظر الأنماط المظلمة ، وهي تكتيكات تضلل الأشخاص لإعطاء بيانات شخصية للشركات عبر الإنترنت.

وتواجه الشركات أيضًا رسومًا سنوية تصل إلى 0.05٪ من الإيرادات السنوية العالمية لتغطية تكاليف مراقبة امتثالها، وأيد التكتل المكون من 27 دولة والمشرعين الشهر الماضي القواعد التاريخية لشركة Vestager المسماة قانون الأسواق الرقمية (DMA) التي قد تجبر Google و Amazon و Apple و Meta و Microsoft على تغيير ممارساتها التجارية الأساسية في أوروبا.