بطاقة RTX 3050: أفضل بطاقة للدخول إلى عالم تقنيات نفيديا المتطورة

تأتي بطاقة RTX 3050 من نفيديا للتتربع على عرش البطاقات الرسومية المنخفضة ومتوسطة الأداء، وهي الفئة التي إنتعشت كثيرًا في الآونة الأخيرة بفضل أزمة توافر البطاقات الرسومية وأزمة الشرائح الإلكترونية والتعدين وغيرها من الأمور التي جعلت الوصول إلى البطاقات الرسومية أمرًا أصعب من الماضي.

وتواجه الشركات في عادة عدة صعوبات عند التسويق ومحاولة استهداف البطاقات الرسومية المتوسطة أو المنخفضة مع اللاعبين، حيث تسيطر منصات الألعاب على هذه الفئة من اللاعبين لأنها تقدم أداءً مميزًا بسعر مميز وسهلة التوافر، حيث يمكنك الحصول على منصة إكس بوكس سيرس إس بسعر بطاقة رسومية واحدة دون ذكر باقي عتاد الجهاز الخاص بك سواءً كان لوحة أم أو معالج وغيرها من هذه الأمور.

وتمتاز هنا بطاقة RTX 3050 بكونها أرخص بطاقة رسومية تقدم تقنيات نفيديا الجديدة التي تمكنت من تغيير عالم الألعاب بشكل كبير، حيث يمكنك بسعر 250 دولار تقريبًا الوصول إلى جميع تقنيات نفيديا التي كانت حكرًا على البطاقات الرسومية المرتفعة في الماضي مثل DLSS أو تتبع الأشعة وغيرها من التقنيات التي تعمل نفيديا على تطويرها بشكل مستمر للحصول على أفضل أداء ممكن.

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المواصفات الرئيسية لبطاقة RTX 3050

وصلت إلينا نسخة Palit من بطاقة RTX 3050، وهي من البطاقات المميزة والتي تتوافر بسعر مميز لدى مختلف الموزعين الرسميين لشركة نفيديا داخل جمهورية مصر مثل سيجما لأجهزة الكومبيوتر وغيرها من الشركات المشهورة.

وتأتي هذه البطاقة بالمواصفات التالية:

مساحة ذاكرة عشوائية: 8 جيجابايت

واجهة اتصال الذاكرة : 128 بت

نوع الذاكرة: GDDR6

تردد البطاقة الرئيسي : 1552MHz

تردد البطاقة المحسن : 1822MHz

سرعة الذاكرة : 14Gbps

عدد أنوية Cuda: يصل إل 2560

سعة الذاكرة Bandwith: تصل إلى 224GB\sec

منفذ الإتصال باللوحة الأم: PCI-E 4.0

منفذ HDMI 2.1

دقة عرض قصوى تصل إلى 7680×4320 بيكسل

الطاقة المطلوبة لتشغيل البطاقة: 140 واط

أقل مزود طاقة ينصح به : 550 واط.

كما تأتي البطاقة مزودة بإضاءات RGB من أجل أن تظهر بأفضل شكل ممكن، كما أنها تعمل مع جميع تقنيات نفيديا الحديثة وتدعمها مثل DLSS وتتبع الأشعة وhighlights وغيرها من التقنيات التي غيرت شكل الألعاب عبر الحواسيب الشخصية في الآونة الأخيرة، ويتم تبريد البطاقة بإستخدام مروحتين، لذلك لا تقلق من ناحية مستوى تبريدها خصوصًا في هذه الأيام الحارة التي نعيشها، ولكن يجب أن يكون صندوق الحاسوب الخاص بك مجهزًا بمنافذ تبريد مناسبة حتى تدعم البطاقة.

أداء RTX 3050 مع مجموعة من الألعاب المختلفة

تستهدف نفيديا شريحة اللاعبين الذين يبحثون عن أفضل تجربة رسومية ممكنة مع الحصول على أعلى معدل إطارات يمكنهم الحصول عليه، لذلك فإن البطاقة تعمل بكفاءة كبيرة مع دقة 1080P، وهي تقدم تجربة مميزة عليها مع إمكانية الوصول إلى 60 إطار في الثانية في الكثير من الألعاب، وبينما لا تقدم البطاقة أداءً ثابتًا في جميع الألعاب مع أعلى جودة للصورة، إلا أنها لا تعاني لتقديم معدل 60 إطار في الثانية مع هذه الألعاب أيضًا، وبالتالي لن تحتاج إلى التضيحة بالدقة الرسومية بشكل كبير من أجل الوصول إلى معدل إطارات 60 إطار في الثانية.

وإليكم مجموعة من الاختبارات وأداء البطاقة مع الألعاب على دقة 1080p:

لعبة Assassin’s Creed Valhalla : معدل 79 إطار

لعبة Shadow of the tomb raider : معدل إطارات 87

لعبة watch dogs legion : معدل اطارات 88

لعبة F1 باستخدام معالج DX 12 : معدل اطارات 141

لعبة Horizon Zero Dawn : معدل اطارات 82

وعندما تقوم بتفعيل اختيارات تتبع الأشعة وتقنيات نفيديا المختلفة، فإن أداء البطاقة ينخفض بحسب نوع اللعبة وقدرات الحاسوب الأخرى، ولكن هذا الأمر متوقع مع جميع بطاقات نفيديا حتى البطاقات الرائدة التي كانت تسبب في إنخفاض كبير في الأداء عند تشغيل تقنيات DLSS المتنوعة.

وبشكل عام فإن البطاقة تقع في منطقة أداء بين بطاقات RTX 2060 من نفيديا من الجيل السابق وبطاقة RX 5600 Xt، وقد تختلف النتائج النهائية للإختبارات باختلاف مواصفات الحاسوب بالكامل، ولكن أداء RTX 3050 يعتبر مقاربًا منهم مع إضافة تقنيات نفيديا الجديدة مثل DLSS التي تعمل على زيادة أداء الألعاب بشكل كبير ومميز.

وتتأثر البطاقة قليلًا من ناحية الأداء عند الارتفاع بدقة العرض حتى 1440p أو أكبر من هذا أيضًا، حيث تبدأ حدود البطاقة بالظهور وتضطر هنا لتخفيض دقة العرض والوصول إلى دقة أقل قليلًا من أجل الوصول إلى معدل إطارات يصل إلى 60 إطار في الثانية أو يتجاوزها.

وقد أظهرت البطاقة أداءً مميزًا عند تجربة ألعاب God Of war & Dying Light 2، حيث تعتمد هذه الألعاب بصورة مباشرة على تقنيات نفيديا من أجل تحسين جودة الصورة والحصول على أفضل معدل إطارات مع استخدام تقنيات RTX المتنوعة، ويظهر ذلك بوضوح عند تشغيل هذه الألعاب على أعلى دقة ممكن ويدعمها حاسوبنا.

ويظهر بطاقة RTX 3050 بوضوح عند تشغيل تطبيقات التصميم المختلفة والتي تطلب قوة عتادية وحوسبة كبيرة من البطاقة، ويجعلها ذلك اختيارًا مناسبًا لجميع صانعي المحتوى والعاملين بمجال التقنية والمونتاج من أجل زيادة أداء حواسيبهم بأقل تكلفة والحصول على أفضل قيمة مقابل سعر من ناحية المونتاج والأعمال الثقيلة.

الخاتمة:

تمثل بطاقة RTX 3050 اختيارًا أكثر من مناسب لمن يرغبون في الدخول إلى عالم ألعاب الحاسوب الشخصي والاستمتاع بها دون تبذير الكثير من الأموال والاستثمار بشكل كبير في امتلاك حاسوب كبير ومكلف، كما أن البطاقة تعتبر متوفرة بسهولة لدى جميع موزعي بطاقات نفيديا حول العالم، لذلك لن تواجه الكثير من الصعوبات في محاولة الحصول عليها والاستفادة من قدراتها وميزاتها المتنوعة.

كما أنها تمثل اختيارًا أفضل كثيرًا من الحصول على منصات الألعاب المنزلية المختلفة والمتنوعة مثل Xbox أو غيرها، وهذا لأن الكثيرين يرغبون في الحصول على حواسيب ألعاب مميزة بدلًا من منصات ألعاب معتادة لا يمكن التعديل أو الترقية عليها بأي شكل يذكر.

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شراء بطاقة RTX 3050

يمكنك التوجه لشراء البطاقة رسميًا من المتاجر الخاصة بنفيديا أو الوكلاء الرسميين للشركة حول العالم، إذ تتوفر البطاقة بسعر 380 دولار أو 10 آلاف جنيه مصري وما يعادلها بالعملات الأخرى.

وتتوفر البطاقة رسميًا من الوكيل الرسمي لشركة نفيديا في مصر وهو شركة سيجما لأجهزة الكومبيوتر، ويمكنك زيارة فروع الشركة المتنوعة أو التوجه مباشرةً إلى الرابط التالي لتجد البطاقة وتشتريها عبره.