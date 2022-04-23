شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيفون 14 يحصل على "لون" جديد .. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ إطلاق سلسلة أبل iPhone 13 العام الماضي ، رأينا العديد من التسريبات والشائعات حول سلسلة أبل iPhone 14 القادمة، وعلى الرغم من أنه من غير المعروف أن تكشف شركة أبل عن أي تفاصيل حول منتجاتها القادمة ، إلا أن مصادر سلسلة التوريد والمرشدين غالبًا ما تسرب ما يمكن أن يتوقعه المشترون.

وفي أحدث تقرير ، قامت AppleTrack بترقية خيارات الألوان للهواتف الذكية من سلسلة أبل iPhone 14، ووفقًا للتقرير ، ستحتوي سلسلة iPhone 14 على خيارات ألوان محدثة ، بما في ذلك اللون الأرجواني الجديد.

وبصرف النظر عن هذا ، كشف التقرير أيضًا أن الهواتف الذكية ستتميز بتصميم فلاش True Tone جديد، و كشفت AppleTrack أن المعلومات تم الكشف عنها من قبل مصدر لم يتم التحقق منه.

وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ، يشاع أن سلسلة أبل iPhone 14 سيتكون من أربعة طرز - iPhone 14 و iPhone 14 Max و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، ويشير التقرير إلى أن iPhone 14 و iPhone 14 Max سيكونان متاحين بخمسة خيارات للألوان - الأبيض والأسود والأزرق والأحمر والأرجواني الجديد.

ومن ناحية أخرى ، ورد أن iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max سيكونان متاحين في أربعة خيارات للألوان - الجرافيت والذهبي والفضي والأرجواني، ووفقًا للتقرير ، سيكون للون البنفسجي الجديد في جميع الطرز تشطيب فريد يغير النغمة اعتمادًا على ظروف الإضاءة.

وإذا تم تصديق التقرير ، فلن تكون هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها أبل خيار اللون الأرجواني لأجهزة أيفون، حيث قدم عملاق التكنولوجيا طرازات iPhone 12 ذات اللون الأرجواني في أبريل من العام الماضي.

ويشير التقرير كذلك إلى أن أبل ستغير تصميم فلاش True Tone في سلسلة iPhone 14، ووفقًا للتقرير ، سيبدو الفلاش مثل "دائرة صغيرة في دائرة كبيرة"، وحاليًا ، تحصل أبل iPhone على مصباحي LED صغيرين في نصفي كرة منفصلين.