شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. أبل تطلق ميزة أمان الاتصال لحماية الأطفال من المحتوى الفاضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت أبل عالميًا ميزة الرسائل التي تعمل تلقائيًا على تعتيم الصور التي تحتوي على محتوى صريح في خطوة لحماية الأطفال، حيث تم تصميم ميزة أمان الاتصالات أو communication safety في الرسائل الخاصة بعملاق التكنولوجيا لتعتيم الصور تلقائيًا التي تحتوي على أي شكل من أشكال العري المرسلة إلى الأطفال باستخدام خدمة أبل.

وتم طرح الميزة بالفعل في الولايات المتحدة العام الماضي ، وهي قادمة الآن إلى المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وستتوفر الميزة على تطبيقات رسائل أبل على iOS و iPadOS و macOS للمستخدمين.

وقالت شركة آبل: "تتضمن الرسائل الآن أدوات تحذر الأطفال وتوفر موارد مفيدة إذا تلقوا أو حاولوا إرسال صور قد تحتوي على عُري"، ويستخدم التطبيق التعلم الآلي على الجهاز لتحليل الصور، وإذا اكتشف تطبيق "الرسائل" أن طفلًا يتلقى هذا النوع من الصور أو يحاول إرساله ، فإنه يطمس الصورة قبل عرضها على جهاز طفلك ويقدم إرشادات وموارد مناسبة للعمر لمساعدته على اتخاذ خيار آمن ، بما في ذلك الاتصال بشخص يثق به إذا اختاروا.

وقال عملاق التكنولوجيا: "تستخدم الرسائل التعلم الآلي على الجهاز لتحليل مرفقات الصور وتحديد ما إذا كانت الصورة تحتوي على عُري، تم تصميم الميزة بحيث لا تتمكن أبل من الوصول إلى الصور".

وتتطلب ميزة أمان الاتصال على جهاز أبل الخاص بك نظام iOS 15.2 أو أحدث ، أو iPadOS 15.2 أو أحدث ، أو macOS Monterey 12.1 أو أحدث ، وهي متاحة لحسابات الأطفال التي تم تسجيل دخولها باستخدام معرف أبل الخاص بهم وجزء من مجموعة مشاركة عائلية.

ويتم إيقاف تشغيل ميزة الأمان هذه افتراضيًا ، لذا سيحتاج المستخدمون إلى تنشيطها يدويًا، وإذا اكتشفت الميزة أن الصورة تحتوي على عُري ، فإنها تقدم للطفل عدة طرق للحصول على المساعدة - بما في ذلك ترك المحادثة ، وحظر جهة الاتصال ، وترك رسالة جماعية ، والوصول إلى موارد الأمان عبر الإنترنت - وتطمئن الطفل بأنه لا بأس إذا لم يفعل ذلك، ولا تريد عرض الصورة أو متابعة المحادثة.

وإذا اختار الطفل عرض الصورة أو إرسالها ، يؤكد تطبيق الرسائل أنه متأكد من رغبته في القيام بذلك ويقترح بدائل ، مرة أخرى يطمئن الطفل أنه لا بأس في عدم المشاركة وأن المزيد من المساعدة متاحة.

وقامت أبل أيضًا بتوسيع الإرشادات في Siri و Spotlight و Safari Search من خلال توفير موارد إضافية لمساعدة الأطفال والآباء على البقاء بأمان عبر الإنترنت والحصول على المساعدة في المواقف غير الآمنة.