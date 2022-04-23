شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إعادة تصميم صور أبولو 16 للاحتفال بالذكرى الخمسين للهبوط قبل الأخير على سطح القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبط رواد فضاء ناسا، جون يونج وتشارلز دوك وتوماس ماتينجلي، على سطح القمر منذ 50 عامًا، وللاحتفال بالذكرى السنوية، أعيد رسم الصور الأيقونية من الهبوط على القمر قبل الأخير حسبما نقلت RT.

وكانت أبولو 16 هي الثانية من بين ثلاث "بعثات J" تابعة لوكالة ناسا، صُممت لتركز بشكل أساسي على العلوم، بدلا من الاستكشاف أو الدعاية كما هو الحال مع البعثات السابقة، والتي أطلقت في 16 أبريل 1972 من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا.

وللاحتفال بالذكرى الخمسين لأبولو 16، قام آندي سوندرز، متخصص التصوير ومؤلف الكتاب القادم Apollo Remastered، بترميم وتحسين الصور التي التقطها الطاقم خلال مهمتهم التي استمرت 11 يومًا.

ومن بينها صور تظهر أفق القمر، وشروق الأرض، وصور عائلية لرواد فضاء جالسين فوق الثرى القمري، و"القفزة العملاقة" لجون يونج.

ومن المقرر إصدار كتاب Apollo Remastered في سبتمبر، قبل الذكرى الخمسين للمهمة النهائية، Apollo 17، في ديسمبر من هذا العام.

وبدأت المهمة بعد عامين من إعلان وكالة ناسا أنه لن تكون هناك مهام هبوط جديدة على القمر بعد أبولو 17 - لذلك أطلق الطاقم مع العلم أن الوقت كان محدودا.

وتضمنت المركبة Lunar Rover ووقتا أطول على سطح القمر للاستكشاف أكثر مما كان عليه الحال في الرحلات السابقة.

وعاش الطاقم بشكل فعال وعمل على القمر لمدة ثلاثة أيام من أصل 11 يومًا مدة المهمة، أمضى البقية في السفر.

ويمكن القول إن بعض المشكلات التي واجهوها سهلت بالفعل بعض الصور المذهلة، وفقا لسوندرز، الذي شارك بعض الصور التي أعاد إتقانها على وسائل التواصل الاجتماعي تحت اسم المستخدم AndySaunders_1.

ولم تكن مهمة أبولو 16 خالية من المشاكل، وبعد الوصول إلى المدار القمري، وانفصال الوحدة القمرية (LM) عن وحدة القيادة والخدمة (CSM)، لاحظ طيار وحدة القيادة ماتينجلي مشكلة في محرك SPS الرئيسي في وحدة خدمة القيادة، والذي سيكون مطلوبا لإطلاق النار بشكل مثالي لإعادتهم إلى الأرض.

وفي الساعات الأربع التي استغرقتها Mission Control لتقييم المشكلة وتحديد ما إذا كان سيتم إجهاض الهبوط، كان على Mattingly في CSM وجون يونج وتشارلي دوك في LM الاحتفاظ بالمحطة بصريا. وهذا يعني أنه كان عليهم العمل للحفاظ على مسافة آمنة وثابتة من بعضهم البعض في المدار القمري، ولكن لا يفقدوا الاتصال. وأدى ذلك إلى صورة غير عادية - تظهر القمر الصناعي CSM وهو يحلق فوق سطح القمر في الوقت الحالي.

وأثناء البحث عن Apollo Remastered، أخبر دوك، سوندرز أنه كان الشخص الذي التقط الصورة المذهلة.

وشارك سوندرز سابقا صورا لبعثات أبولو السابقة، وكذلك من كبسولة أول مدار تاريخي لجون جلين حول الأرض.

وبصفتها الهبوط الخامس على سطح القمر، كانت أبولو 16 هي المهمة التي أظهرت مدى ثقة رواد الفضاء الذين يعيشون ويعملون في جاذبية الأرض 1/6. وشعروا بالراحة الكافية لمحاولة القفز على أعلى مستوى ممكن، دون داع تماما بالطبع - تم التقاط إحدى هذه اللحظات في صورة فوتوجرافية كلاسيكية حيث أجرى القائد جون يونج "تحية قفزة" لصورته مع العلم الأمريكي والوحدة القمرية.