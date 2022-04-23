شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تؤجل رحلة مركبتها المأهولة نحو المحطة الفضائية مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر
ووفقًا لما ذكره موقع "RT"، أضاف البيان "انفصال مركبة Endeavour عن المحطة سيخلي لمركبة Crew Dragon مكانا لتلتحم بالمحطة، نخطط لإطلاق الأخيرة في 26 أبريل بتمام الساعة 4:15 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (11:15 بتوقيت موسكو تقريبا)".
ومن المفترض أن ترسل مركبة Crew Dragon إلى مدارات الأرض على متن صاروخ من نوع Falcon 9 سيطلق من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، وستحمل إلى المحطة رواد ناسا: كيل ليندغرين، وروبيرت هاينز، ووجيسيكا واتكينز، إضافة إلى الرائدة، سامانثا كريستوفوريتي التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية.
وبالإضافة للرواد الأمريكيين يوجد على متن المحطة الفضائية الدولية 3 رواد روس هم: أوليج أورتيوموف، ودينيس ماتفييف، وسيرجي كورساكوف.