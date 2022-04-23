هواوي تكشف عن موعد إطلاق هاتفها المتميز Huawei Mate Xs 2

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ دقيقتين

حددت العملاق الصيني هواوي يوم 28 من أبريل لكشف النقاب عن هاتفها القابل للطي Huawei Mate Xs 2.

وكانت الشركة الصينية قد دخلت سوق الهواتف القابلة للطي من خلال الإعلان عن Huawei Mate X في فبراير 2019.

ويوضح الإعلان التشويقي لمحات حول تصميم Mate Xs 2 الذي يرتكز على آلية محسنة لمفصل الشاشة، ومن المتوقع أن تدعم هواوي الهاتف بتحسينات في البطارية.

من جانب أخر أشارت تسريبات نشرت عبر “MyFixGuide” إلى أن هاتف هواوي القادم بنموذج رقم PAL-AL00 يدعم الإتصال بشبكات 4G، ومن المتوقع أن يكون إصدار هواوي القادم Mate Xs 2، كما تكشف القوائم عن دعم الهاتف بمعالج Kirin 9000 ونظام تشغيل Harmony OS.

صور Huawei Mate Xs 2 التي تم تسريبها تعطي نظرة جيدة على تصميمها الخارجي القابل للطي، كما تظهر الصور أن الجهاز سيتوفر بثلاثة ألوان: الأسود والأبيض والبنفسجي.

سيحتوي الجهاز الجديد على كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل، كما سيكون مصحوبًا بكاميرا فائقة الدقة بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابكسل.

كما زعمت التقارير السابقة أنها قد تحتوي على شرائح Kirin 9000 4G أو Snapdragon 888 4G.

كشفت قائمة الجهاز TENAA أنه يأتي مع HarmonyOS 2.0.1 وبطارية 4500 مللي أمبير. من المتوقع أن يدعم الجهاز الشحن السريع 66 واط.